Biberbach will Ausrutscher in Zukunft minimieren

Für den USC Biberbach geht ein Herbst voller Licht und Schatten zu Ende. Mit Platz zehn in der Tabelle der Gebietsliga West zeigte sich auch Maximilian Kneifel, Sektionsleiter der USC, nicht vollends zufrieden. "Wir haben ein wenig die Konstanz vermissen lassen und nach einem guten Spiel, folgte zumeist ein schwächeres. Das war das Hauptproblem und deshalb haben wir unsere Qualitäten zu selten auf den Platz gebracht", so Kneifel einleitend.

Unter dem Strich wäre für Biberbach mehr drin gewesen, wie auch Kneifel betont. "Wir hätten definitiv mehr erreichen können und haben einfach zu viele Ausrutscher gehabt. Wenn wir die wieder vermeiden kann es ein paar Plätze nach oben gehen", so der Sektionsleiter. Beim Thema Corona gibt es für Kneifel keine zwei Meinungen. "Die Gesundheit hat immer oberste Priorität. Viel mehr muss man dazu auch nicht sagen denke ich. Die ganze Situation erschwert natürlich die Planbarkeit am meisten. Der Abbruch war im Endeffekt absehbar und aktuell weiß keiner, wann es wieder los gehen kann. Auch gesellschaftlich wird es immer schwerer, denn man vereint mit dem Fußball ja quasi Hobby und Freunschaften, die jetzt beide auf der Strecke bleiben", bringt Kneifel die Lage auf den Punkt.

"Falscher Zeitpunkt für Veränderungen"

In puncto Kaderplanung bleibt in Biberbach alles beim Alten, wie der Sektionsleiter klarmacht. "Ich denke es wäre falsch, in der Sitution großartige Veränderungen vorzunehmen. Ich sehe solche Schritte bei uns nicht und wir sind mit Kader auch zufrieden. Uns fehlte einfach die nötige Konstant", so Kneifel, der gleich die Ziele für die Fortsetzung der Saison anführt. "Wir wollen fleißig Punkte hamstern und einen einstelligen Platz erreichen. Das ist ein durchaus realistisches Ziel und ich denke, dass wir es erreichen werden. Wenn wir die Ausrutscher minimieren oder veremeiden können, bin ich optimistisch", so Maximilian Kneifel zum Abschluss des Gesprächs.