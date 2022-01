TSV Grein hat sich "gut erfangen"

Details Sonntag, 30. Januar 2022 11:51

In der Reihe der Ligaportal-Interviews ist dieses Mal Wolfgang Kleinbruckner, Sportlicher Leiter des TSV Grein, an der Reihe. Seine Mannschaft überwintert in der Gebietsliga West nach sechs Siegen und sieben Niederlagen mit 18 Punkten auf Rang sechs. Die wichtigste Änderung in Grein während der Winterpause betrifft das Trainer-Team, wo es eine völlige neue personelle Zusammensetzung gibt.

Ligaportal: Wie zufrieden sind Sie mit der Herbstsaison bzw. wie fällt der Rückblick aus?

Wolfgang Kleinbruckner: "Grundsätzlich zufrieden. Wir hatten zum Saisonstart viele verletzte Spieler und zu Beginn die schwierigsten Gegner. Nach den ersten Partien haben wir uns aber gut erfangen."

Ligaportal: Wie ist die Stimmung beim TSV Grein allgemein?

Kleinbruckner: "Die Stimmung allgemein im Verein ist sehr gut, dazu haben wir jetzt auch ein neues Trainerteam."

Stankevicius ist neuer Trainer beim TSV Grein

Ligaportal: Gibt es bereits fixe Zu- bzw. Abgänge? Auf welchen Positionen sehen Sie für das Frühjahr Handlungsbedarf?

Kleinbruckner: "Als Abgang steht Maros Bacik fest, der zu Viehdorf wechselt. Zugänge sind Tomáš Farago, ein Stürmer aus der Slowakei, und Tobias Naderer von Neustadtl, der als zweiter Tormann kommt. Der Neo-Coach ist Vitalis Stankevicius und Markus Aichinger sein neuer Co-Trainer. Der bisherige Trainer Christian Scheer macht eine Pause und sein Assistent Goje George ist nun U23-Trainer in Mauer."

Ligaportal: Gab es in der Herbstsaison Verletzungsprobleme oder Erkrankungen und wie geht es den Spielern jetzt?

Kleinbruckner: "Zur Zeit sind alle Spieler fit."

Ligaportal: Wie sieht die Zielsetzung für die Frühjahrssaison aus?

Kleinbruckner: "Wir wollen uns in der Tabelle um ein bis zwei Ränge verbessern."

Ligaportal: Rechnen Sie damit, dass im Frühjahr wieder gespielt werden kann oder wird die Saison erneut abgebrochen?

Kleinbruckner: "Ich rechne damit, dass die Frühjahrssaison gespielt wird."

Ligaportal: Wer sind für Sie die Titelkandidaten und wer macht am Ende das Rennen um den Meistertitel?

Kleinbruckner: "Lilienfeld."