ASK Kematen überstand eine Durststrecke

Details Dienstag, 01. Februar 2022 16:36

In der Reihe der Ligaportal-Interviews ist dieses Mal Hans-Christian Wieland, Trainer beim ASK Kematen, an der Reihe. Seine Mannschaft überwintert in der Gebietsliga West nach fünf Siegen, zwei Remis und sechs Niederlagen mit 17 Punkten auf Rang acht. Der 1929 gegründete Arbeiter Sport Klub überstand dabei im Herbst eine Durststrecke. "Im Großen und Ganzen bilanzieren wir aber sehr zufrieden. Wir wollen unsere junge Mannschaft weiter entwickeln."

Ligaportal: Wie zufrieden sind Sie mit der Herbstsaison bzw. wie fällt der Rückblick aus?

Hans-Christian Wieland: "Mit dem Beginn und dem Ende sehr zufrieden, in der Mitte hatten wir aufgrund von Verletzungen und Erkrankungen eine Durststrecke. Im Großen und Ganzen bilanzieren wir aber sehr zufrieden. Wir wollen unsere junge Mannschaft weiter entwickeln."

Ligaportal: Wie ist die Stimmung beim ASK Kematen allgemein?

Wieland: "Sehr, sehr gut. Alle Spieler sind so weit in die Frühjahrsvorbereitung eingestiegen und alle sind top motiviert, damit wir Ende März im Meisterschaftsbetrieb wieder voll da sind."

Neue Spieler sollen den Konkurrenzkampf beleben

Ligaportal: Gibt es bereits fixe Zu- bzw. Abgänge? Auf welchen Positionen sehen Sie für das Frühjahr Handlungsbedarf?

Wieland: "Sebastian Dorninger hat uns leider aus persönlichen, nachvollziehbaren Gründen Richtung Hausmening und Patrick Carnota Richtung Haag verlassen. Verstärken werden uns im Frühjahr Leo Nagelstrasser, ein junger, sehr gut ausgebildeter Innenverteidiger, und Matthias Käfer, ein Angreifer. Zrinko Cavar und Lorenz Petermandl sollen den Konkurrenzkampf im Mittelfeld beleben, dazu kehrt mit Paul Matzenberger ein Eigengewächs wieder heim und wird in der Abwehr eingesetzt werden."

Ligaportal: Gab es in der Herbstsaison Verletzungsprobleme oder Erkrankungen und wie geht es den Spielern jetzt?

Wieland: "Wie oben schon erwähnt, hatten wir in der Mitte der Saison mit Erkrankungen und Verletzungen zu kämpfen. Die Spieler sollten aber alle rechtzeitig zu Beginn der Meisterschaft wieder fit sein."

Ligaportal: Wie sieht die Zielsetzung für die Frühjahrssaison aus?

Wieland: "Wir wollen vor allem taktisch variabler werden und für den Gegner schwieriger zu bespielen sein. Tabellarisch wäre ein Platz unter den Top 5 unser erklärtes Ziel."

Ligaportal: Rechnen Sie damit, dass im Frühjahr wieder gespielt werden kann oder wird die Saison erneut abgebrochen?

Wieland: "Stand heute glaube und hoffe ich auf eine Fortsetzung. Wir werden sehen was unsere Politiker davon halten und beschließen..."

Ligaportal: Wer sind für Sie die Titelkandidaten und wer macht am Ende das Rennen um den Meistertitel?

Wieland: "Alea iacta est - Die Würfel sind gefallen: Lilienfeld."