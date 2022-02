SV Oberndorf lebt vom familiären Umfeld

Details Donnerstag, 03. Februar 2022 10:12

In der Reihe der Ligaportal-Interviews ist dieses Mal Stefan Kogler, Trainer beim SV Oberndorf, an der Reihe. Seine Mannschaft überwintert in der Gebietsliga West nach vier Siegen, fünf Remis und vier Niederlagen mit 17 Punkten auf Rang sieben. Auch nach drei Niederlagen in den ersten drei Runden verlor man dabei in Oberndorf nicht die Nerven. Für Kogler ist dies ein ganz wichtiger Baustein: "In dem familiären Umfeld können sich unsere jungen Spieler gut entwickeln."

Ligaportal: Wie zufrieden sind Sie mit der Herbstsaison bzw. wie fällt der Rückblick aus?

Stefan Kogler: "Nachdem die ersten drei Spiele verloren gingen, konnten wir uns steigern und mussten lediglich gegen den überlegenen Tabellenführer Lilienfeld alle Punkte abgeben. Mit der Entwicklung unserer jungen Mannschaft sind wir grundsätzlich zufrieden. Wir wissen, dass die Kurve der Weiterentwicklung nicht nur steil nach oben verläuft und lassen uns von kleinen Rückschlägen nicht aus dem Konzept bringen."

Ligaportal: Wie ist die Stimmung beim SV Oberndorf Kematen allgemein?

Kogler: "Das Klima innerhalb des Vereins ist sehr gut, in dem familiären Umfeld können sich unsere jungen Spieler gut entwickeln."

Tormann erlitt beim Spiel in der Halle Kreuzbandriss

Ligaportal: Gibt es bereits fixe Zu- bzw. Abgänge? Auf welchen Positionen sehen Sie für das Frühjahr Handlungsbedarf?

Kogler: "Wir freuen uns mit Pawel Matuszak einen Mann für die Offensive verpflichtet zu haben."

Ligaportal: Gab es in der Herbstsaison Verletzungsprobleme oder Erkrankungen und wie geht es den Spielern jetzt?

Kogler: "Unser Tormann Christopher Dollfuss hat sich leider im Dezember beim Spiel in der Halle das Kreuzband gerissen, dafür ist Julian Wiesenhofer nach überstandener Kreuzbandverletzung wieder voll im Training."

Ligaportal: Wie sieht die Zielsetzung für die Frühjahrssaison aus?

Kogler: "Wir wollen das junge Team entwickeln und unsere Punkteausbeutung verbessern."

Ligaportal: Rechnen Sie damit, dass im Frühjahr wieder gespielt werden kann oder wird die Saison erneut abgebrochen?

Kogler: "Die Frühjahrsmeisterschaft wird gespielt, vielleicht mit leichten Beschränkungen."

Ligaportal: Wer sind für Sie die Titelkandidaten und wer macht am Ende das Rennen um den Meistertitel?

Kogler: "Lilienfeld wird sich den Titel nicht mehr nehmen lassen."