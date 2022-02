SVU Mauer-Öhling will eine sportliche Steigerung

Details Mittwoch, 09. Februar 2022 09:38

In der Reihe der Ligaportal-Interviews ist dieses Mal Stefan Nestl, Trainer beim SVU Mauer-Öhling, an der Reihe. Seine Mannschaft überwintert in der Gebietsliga West nach fünf Siegen und acht Niederlagen mit 15 Punkten auf Rang neun. Angesichts der Umstände ("der Verletzungsteufel hat beinhart zugeschlagen") blieb der Verein dabei auch in einer schwierigen Phase ruhig und blickt positiv in Richtung Frühjahr. Das Ziel von Nestl ist klar: "Ein gesicherter Platz im Mittelfeld und damit eine sportliche Steigerung gegenüber der Hinrunde."

Ligaportal: Wie zufrieden sind Sie mit der Herbstsaison bzw. wie fällt der Rückblick aus?

Stefan Nestl: "Eine durchwachsene Hinrunde, in der wir vor allem zum Improvisieren gezwungen wurden. Lediglich in zwei Spielen hatten wir unseren Kader beinahe vollständig zur Verfügung. Das hat sich natürlich in den Ergebnissen widergespiegelt. Darum müssen wir auch froh sein, dass wir diese Platzierung noch geschafft haben."

Ligaportal: Wie ist die Stimmung beim Sportverein Union Hinterholzer Mauer-Öhling allgemein?

Nestl: "Die Stimmung ist und war immer positiv - auch in schlechten Zeiten. Obwohl wir eine Serie mit fünf Niederlagen hatten, sind wir ruhig geblieben und haben die Situation richtig eingeschätzt. Nun gehen wir optimistisch in die Rückrunde und hoffen, dass wir dieses Mal von Ausfällen verschont bleiben."

Zugang Andjelkovic soll Führungsrolle in der Defensive übernehmen

Ligaportal: Gibt es bereits fixe Zu- bzw. Abgänge? Auf welchen Positionen sehen Sie für das Frühjahr Handlungsbedarf?

Nestl: "Mit Bojan Andjelkovic haben wir einen erfahrenen Innenverteidiger geholt von dem wir uns erhoffen, dass er in der Defensive die Führungsrolle übernimmt und unserem Spiel die notwendige Stabilität verleiht. Mit Sebastian Spreitz und Kevin Hammerl wollten sich zwei junge Spieler verändern und das haben sie auch getan."

Ligaportal: Gab es in der Herbstsaison Verletzungsprobleme oder Erkrankungen und wie geht es den Spielern jetzt?

Nestl: "Von Erkrankungen sind wir verschont geblieben. Dafür hat wie eingangs erwähnt der Verletzungsteufel beinhart zugeschlagen. Das hat bereits am Ende der Vorbereitung begonnen und hat sich bis zum Ende beinahe nahtlos durchgezogen. Vor allem etliche Knochenbrüche und damit langfristige Verletzungen machten uns zu schaffen. Momentan sind wieder alle mit an Bord."

Ligaportal: Wie sieht die Zielsetzung für die Frühjahrssaison aus?

Nestl: "Ein gesicherter Platz im Mittelfeld und damit eine sportliche Steigerung gegenüber der Hinrunde."

Ligaportal: Rechnen Sie damit, dass im Frühjahr wieder gespielt werden kann oder wird die Saison erneut abgebrochen?

Nestl: "Ich bin positiv gestimmt. Nur mit Prognosen bin ich vorsichtig. Wir wissen, wer sich da aller schon getäuscht hat."

Ligaportal: Wer sind für Sie die Titelkandidaten und wer macht am Ende das Rennen um den Meistertitel?

Nestl: "Mit Lilienfeld steht der Meister bereits fest."