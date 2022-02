ASV Statzendorf will mit Abstieg nichts zu tun haben

Details Montag, 28. Februar 2022 15:59

In der Reihe der Ligaportal-Interviews ist dieses Mal Christian Schreiblehner, Trainer bei der Arbeitersportvereinigung Statzendorf, an der Reihe. Seine Mannschaft überwintert in der Gebietsliga West nach drei Siegen, drei Remis und sieben Niederlagen mit zwölf Punkten auf Rang elf. In der Herbstsaison warfen laut Schreiblehner "die schweren Verletzungen der verpflichteten Stürmer, die beide keine Minute in der Meisterschaft gespielt haben" ein schwerer Rückschlag. In der Übertrittszeit wurde reagiert und die ASV-Sturm 40 Statzendorf hat für das Frühjahr ein großes Ziel: "Nichtabstieg!"

Ligaportal: Wie zufrieden sind Sie mit der Herbstsaison bzw. wie fällt der Rückblick aus?

Christian Schreiblehner: "Mit der Herbstsaison sind wir nicht ganz zufrieden, da wir den einen oder anderen Punkt unnötigerweise 'liegengelassen' haben. Positiv war, dass so mancher 'Youngster' doch schon aufzeigen konnte. Negativ zu erwähnen sind natürlich die schweren Verletzungen der verpflichteten Stürmer, die beide keine Minute in der Meisterschaft gespielt haben."

Ligaportal: Wie ist die Stimmung beim Verein allgemein?

Schreiblehner: "Die Stimmung ist gut. Alle ziehen an einem Strang!"

"Durch Verletzungen der Stürmer gab es Handlungsbedarf"

Ligaportal: Gab es Zu- bzw. Abgänge? Auf welchen Positionen sahen Sie für das Frühjahr Handlungsbedarf?

Schreiblehner: "Die Abgänge haben Dino Cavkic (St. Andrä-Wördern), Jakub Panek (Simmering) und Martin Pichler (Traismauer) betroffen. Als Zugänge konnten wir Richard Vanek (Hofstetten) und Daniel Bares (Kolin/CZE) verpflichten. Aufgrund der Verletzungen der Stürmer war natürlich in diesem Bereich Handlungsbedarf gegeben."

Ligaportal: Gab es in der Herbstsaison Verletzungsprobleme oder Erkrankungen und wie geht es den Spielern jetzt?

Schreiblehner: "Wie bereits erwähnt haben die Verletzungen unsere Stürmer betroffen. Dazu gab es leider auch Corona-Erkrankte, die aber wieder alle fit sind bzw. fit werden."

Ligaportal: Wie sieht die Zielsetzung für die Frühjahrssaison aus?

Schreiblehner: "Das Ziel ist klar: Nichtabstieg!"

Ligaportal: Rechnen Sie damit, dass im Frühjahr wieder gespielt werden kann oder wird die Saison erneut abgebrochen?

Schreiblehner: "Im Frühjahr wird gespielt und die Saison wird, glaube ich, nicht mehr abgebrochen."

Ligaportal: Wer sind für Sie die Titelkandidaten und wer macht am Ende das Rennen um den Meistertitel?

Schreiblehner: "Lilienfeld spielt in einer eigenen Liga und wird daher auch Meister!"