USC Biberbach hat Kader gezielt verstärkt

In der Reihe der Ligaportal-Interviews ist dieses Mal Frane Zefi, Trainer des USC Biberbach, an der Reihe. Seine Mannschaft überwintert in der Gebietsliga West nach drei Siegen, einem Remis und neun Niederlagen mit zehn Punkten auf Rang zwölf. Das große Ziel für die Frühjahrssaison heißt Klassenerhalt, weshalb Biberbach in der Übertrittszeit sehr aktiv war. "Wir haben keine Bombentransfers getätigt, sondern haben bedacht auf junge und willige Talente aus der Umgebung gesetzt", fasst Zefi die Bemühungen zusammen.

Ligaportal: Wie zufrieden sind Sie mit der Herbstsaison bzw. wie fällt der Rückblick aus?

Frane Zefi: "Uns war von Anfang an klar, dass es mit diesem eher dünnen Kader nicht leicht wird. Es war eine verkorkste Hinrunde und wir überwintern mit mageren zehn Punkten auf dem zwölften Tabellenplatz. Für diese​ misslungene Hinrunde spielen viele Faktoren eine Rolle. Hauptgrund war der Umbruch im Sommer, wo uns sieben Stammkräfte verließen und wir nur drei Neuzugänge vermeldet konnten. Wir haben nie mit der gleichen Mannschaft Woche für Woche spielen können. Junge Spieler sind vermehrt zum Einsatz gekommen, diese mussten etwas Lehrgeld zahlen. Insgesamt hat man einfach gemerkt, dass einigen Spielern noch die nötige Qualität gefehlt hat."

Ligaportal: Wie ist die Stimmung beim Verein allgemein?

Zefi: "​Ich glaube, dass wir trotz Corona und einigen Ausfällen im Kader eine super Stimmung haben. Wir freuen uns auf jeden Fall auf die Rückrunde und hoffen das wir diese Stimmung hochhalten können."

"Jeder ist voll bei der Sache. Wir schauen nach vorne!"

Ligaportal: Gab es Zu- bzw. Abgänge? Auf welchen Positionen sahen Sie für das Frühjahr Handlungsbedarf?

Zefi: "​Wir haben einiges gemacht um unseren Kader zu verstärken. Wir haben keine Bombentransfers getätigt, sondern haben bedacht auf junge und willige Talente aus der Umgebung gesetzt. Dafür konnten wir Thomas Ziervogl, Maximilian Strasser, Michael Ziervogel, Daniel Pfaffenlehner, Pascal Morawetz und Lukas Rumpl für uns gewinnen. Nicht mehr zur Verfügung stehen wird uns im Frühjahr Lukas Bruckschwaiger, der im Herbst das erste Mal Vater wurde und zukünftig seine Freizeit vermehrt der Familie widmen will."

Ligaportal: Gab es in der Herbstsaison Verletzungsprobleme oder Erkrankungen und wie geht es den Spielern jetzt?

Zefi: "​Wir haben genug Verletzte zu vermelden gehabt und ebenso leider viele Corona-Fälle. Uns geht es in dieser Vorbereitung aber sehr gut, jeder ist voll bei der Sache. Wir schauen nach vorne!"

Ligaportal: Wie sieht die Zielsetzung für die Frühjahrssaison aus?

Zefi: "Wir können uns in dieser Liga sehr gut einschätzen. Unser Ziel aus heutiger Sicht ist sicher der Klassenerhalt. Wir sehen uns mit unserem Kader im Mittelfeld. Punktemäßig ist es auch erreichbar."

Ligaportal: Rechnen Sie damit, dass im Frühjahr wieder gespielt werden kann oder wird die Saison erneut abgebrochen?

Zefi: "Ja, ich gehe davon aus das gespielt wird."

Ligaportal: Wer sind für Sie die Titelkandidaten und wer macht am Ende das Rennen um den Meistertitel?

Zefi: "Lilienfeld wird definitiv das Rennen machen. Sie haben einen Kader auch in der 2. Landesliga vorne mitzuspielen."