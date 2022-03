Hofstetten-Grünau will rasch aus dem Tabellenkeller

Details Dienstag, 08. März 2022 06:38

In der Reihe der Ligaportal-Interviews ist dieses Mal Martin Luger, Trainer der Sportunion Hofstetten-Grünau, an der Reihe. Seine Mannschaft überwintert in der Gebietsliga West nach zwei Siegen, zwei Remis und acht Niederlagen mit acht Punkten auf Rang 13. Doch obwohl man nur Vorletzter ist, zeigt sich Hofstetten-Grünau vor der Frühjahrssaison (zudem ist noch ein Nachtragsspiel aus dem Herbst offen) optimistisch. Luger spricht es klar an: "Das Ziel ist natürlich ganz klar, so schnell wie möglich aus dem Tabellenkeller zu kommen."

Ligaportal: Wie zufrieden sind Sie mit der Herbstsaison bzw. wie fällt der Rückblick aus?

Martin Luger: "Die Herbstsaison war leider nicht so erfolgreich. Durch den großen Umbruch hatten wir viele Abgänge und Neuzugänge. Auch viele junge Hofstettner Spieler wurden eingesetzt, was natürlich positiv ist. Aber eine Hinrunde mit zwölf Spielen war einfach zu viel für die Jungs. Mit ein bisschen Glück wären mehr Punkte drinnen gewesen. Wir konnten aber leider aus diversen Gründen nie mit der gleichen Aufstellung spielen."

Ligaportal: Wie ist die Stimmung beim Verein allgemein?

Luger: "​Die Stimmung ist sehr gut, auch die Mischung aus Jugend und Erfahrung passt. Dadurch hat sich auch die Trainingsqualität erhöht."

"Es hat sich sehr viel getan in der Winterpause!"

Ligaportal: Gab es Zu- bzw. Abgänge? Auf welchen Positionen sahen Sie für das Frühjahr Handlungsbedarf?

Luger: "​Es hat sich viel getan in der Winterpause! Unsere Zugänge sind Grossmann, Bader (beide Rohrbach), Hofbauer (Gerersdorf), Niederer (Frankenfels), Sakovy und Papranec (beide aus der Slowakei) sowie Klauser (Kilb). Die Abgänge betreffen Vanek (Statzendorf), Badalyan (Pöchlarn), Krasniqi (Türnitz), Kalteis und Schmidt (Pause). Handlungsbedarf war im Sturm (mit Grossmann haben wir natürlich einen Top-Mann bekommen), auf der Zehner-Position und auch die Innenverteidigung ist neu."

Ligaportal: Gab es in der Herbstsaison Verletzungsprobleme oder Erkrankungen und wie geht es den Spielern jetzt?

Luger: "​Durch Corona-Erkrankungen konnten einige Spieler nicht immer trainieren. Zwei bis drei Spieler sind angeschlagen, da hoffen wir das sie wieder fit werden bis zum Meisterschafts-Start."

Ligaportal: Wie sieht die Zielsetzung für die Frühjahrssaison aus?

Luger: "Das Ziel ist natürlich ganz klar, so schnell wie möglich aus dem Tabellenkeller zu kommen."

Ligaportal: Rechnen Sie damit, dass im Frühjahr wieder gespielt werden kann oder wird die Saison erneut abgebrochen?

Luger: "Die Meisterschaft wird sicher zu Ende gespielt."

Ligaportal: Wer sind für Sie die Titelkandidaten und wer macht am Ende das Rennen um den Meistertitel?

Luger: "Ganz klar Lilienfeld: Die können sich nur selber schlagen."