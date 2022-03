Euratsfeld-Trainerwechsel übertraf die Erwartungen

Details Dienstag, 15. März 2022 10:49

In der Reihe der Ligaportal-Interviews ist dieses Mal Mario Schuller, Sportlicher Leiter beim SCU Euratsfeld, an der Reihe. Nach einem Trainerwechsel ging es unter Neo-Coach Erich Zeitlhuber bergauf und Euratsfeld überwintert in der Gebietsliga West nach vier Siegen, einem Remis und sieben Niederlagen mit 13 Punkten auf Rang zehn. Zur Ausgangsposition für die Frühjahrssaison meint Schuller: "Mit dem Nachtrag gegen Hofstetten und einigen direkten Gegnern in den ersten Runden wird sich zeigen, ob wir es schaffen uns im Mittelfeld der Tabelle zu etablieren oder bis zum Schluss um den Klassenerhalt kämpfen. Wir wollen mit dem Abstiegskampf nichts zu tun haben, müssen aber jede Runde das Maximum abliefern um dies zu schaffen."

Ligaportal: Wie zufrieden sind Sie mit der Herbstsaison bzw. wie fällt der Rückblick aus?

Mario Schuller: "Wir hatten einen schweren Start in die Saison mit drei Niederlagen die uns zeigten, dass wir nicht dort waren, wo wir hofften zu sein. Da auch sonst viele Dinge nicht passten war ein Trainerwechsel unumgänglich. Erich Zeitlhuber brachte den erhofften Schwung in die Mannschaft und übertraf ehrlich gesagt die Erwartungen. Vor allem, da wir im Laufe des Herbstes mit vielen Verletzungen zu kämpfen hatten. So gesehen sind die 13 Punkte ein beachtliches Ergebnis."

Ligaportal: Wie ist die Stimmung beim Verein allgemein?

Schuller: "​Durch die Corona-Pandemie war 2021 nicht einfach. Mit den schlechten Leistungen und den Niederlagen war die Stimmung logischerweise nicht so toll. Die Mannschaft hatte auf Grund der letzten Jahre auch andere Ansprüche an sich selbst. Die vielen Verletzungen machten es uns schwer, Kontinuität hinein zu bringen. Jetzt im Frühjahr ist die Vergangenheit abgehakt und wir werden wieder Vollgas geben."

Alle Vereine kämpfen um dieselben Spieler

Ligaportal: Gab es Zu- bzw. Abgänge? Auf welchen Positionen sahen Sie für das Frühjahr Handlungsbedarf?

Schuller: "​Der SCU Euratsfeld steht dafür seinen jungen Spielern eine Chance zu geben. Wenn wir Zugänge holen, sollen sie den jungen Spielern nicht den Weg verstellen, sondern uns sofort weiterhelfen. Derzeit ist es so, dass kein Verein über einen großen Kader verfügt. Daher kämpfen wir alle um dieselben Spieler. So war es uns im Winter nicht möglich, die Spieler zu bekommen, die wir gebraucht und gewollt hätten."

Ligaportal: Gab es in der Herbstsaison Verletzungsprobleme oder Erkrankungen und wie geht es den Spielern jetzt?

Schuller: "​Unser Kapitän Patrick Ledic verletzte sich im Herbst gegen Amstetten schwer und fällt mindestens bis zum Sommer aus. Auch Andreas Eder, Dominik Latschbacher, Benjamin Tröscher, Lukas Weber, Simon Rottenschlager und Markus Wagner hatten im Herbst mit Verletzungen zu kämpfen. Inzwischen sind einige Verletzte wieder retour, andere Spieler haben mit neuen Verletzungen zu kämpfen. Unser Trainer Erich Zeitlhuber hatte es im Herbst unglaublich schwer, überhaupt elf Spieler auf das Feld zu bekommen. Leider wird es auch im Frühjahr nicht viel einfacher."

Ligaportal: Wie sieht die Zielsetzung für die Frühjahrssaison aus?

Schuller: "Mit dem Nachtrag gegen Hofstetten und einigen direkten Gegnern in den ersten Runden wird sich zeigen, ob wir es schaffen uns im Mittelfeld der Tabelle zu etablieren oder bis zum Schluss um den Klassenerhalt kämpfen. Wir wollen mit dem Abstiegskampf nichts zu tun haben, müssen aber jede Runde das Maximum abliefern um dies zu schaffen. Punkte-Vorgaben für das Frühjahr gibt es keine, speziell da wir den jungen Akteuren Spielzeit geben wollen, wenn es möglich ist."

Ligaportal: Rechnen Sie damit, dass im Frühjahr wieder gespielt werden kann oder wird die Saison erneut abgebrochen?

Schuller: "Wir spielen meiner Meinung nach die Frühjahrssaison fix fertig. Wie es allerdings im September bzw. Oktober wieder aussieht, steht in den Sternen. Das wäre auch eine Anregung für den Verband, eventuell ein bis zwei Wochen früher mit der Meisterschaft zu beginnen, um ein wenig mehr Spielraum zu haben."

Ligaportal: Wer sind für Sie die Titelkandidaten und wer macht am Ende das Rennen um den Meistertitel?

Schuller: "Ohne jetzt groß zu spoilern, ist in der Gebietsliga West die Sache gelaufen."