SV Oberndorf will so weit wie möglich vorne mitspielen

Auch in der neuen Saison 2022/23 gibt es wieder die bereits gewohnten Ligaportal-Interviews. Dieses Mal ist dabei der SV Oberndorf mit dem Sportlichen Leiter Julian Punz an der Reihe. Oberndorf belegte in der abgelaufenen Spielzeit in der Gebietsliga West nach acht Siegen, neun Remis und neun Niederlagen mit 33 Punkten den neunten Platz in der Endtabelle. In der Sommerpause gab es einen Trainerwechsel und statt Stefan Kogler wird nun Manuel Zeilhofer den SVO betreuen. "Unser Ziel für diese Saison ist natürlich so weit wie möglich vorne mitzuspielen. Einen Tabellenplatz vorzugeben ist sehr schwierig in dieser Liga, da jeder jeden schlagen kann", meint Punz.

Ligaportal: Wie zufrieden sind Sie mit der vergangenen Saison bzw. wie fällt der Rückblick aus?

Julian Punz: Natürlich hätten wir uns mehr erhofft von der letzten Saison, aber wir wussten auch, dass der Weg den wir eingeschlagen haben kein einfacher wird. Immerhin haben in den 26 Meisterschaftsspielen im Schnitt acht bis neun Oberndorfer gespielt. Dies ist für uns ein gutes Zeichen, dass nach wie vor unsere Jugendabteilung gut arbeitet.

Ligaportal: Gab es bereits Zu- bzw. Abgänge? Auf welchen Positionen besteht noch Handlungsbedarf?

Punz: Für die nächste Saison müssen wir fünf Abgänge verzeichnen: Markus Kerschner, Ivan Saric, Jan Kozisnik, Valentin Rülling und Philipp Stutz. Natürlich haben wir auch schon vier Zugänge, die uns hoffentlich qualitativ weiterhelfen und unserer jungen Truppe Stabilisation geben.

"In dieser Liga kann jeder jeden schlagen"

Ligaportal: Das "Vereinssterben" im Amateurbereich geht leider weiter. Wo sehen Sie die Ursachen dafür und wer ist gefordert um eine Wende zu schaffen?

Punz: Meiner Meinung nach ist das größte Problem, dass die Vereine keine Funktionäre mehr finden, die einen enormen Aufwand betreiben müssen um den Spielbetrieb aufrecht zu erhalten.

Ligaportal: Wie sieht eure Zielsetzung für die neue Saison 2022/23 aus?

Punz: Unser Ziel für diese Saison ist natürlich so weit als möglich vorne mitzuspielen. Einen Tabellenplatz vorzugeben ist sehr schwierig in dieser Liga, da jeder jeden schlagen kann.

Ligaportal: Wer sind für Sie die Titelkandidaten und welche Vereine können für eine Überraschung sorgen?

Punz: Titelkandidaten sind für mich alle jene Gebietsligamannschaften die sich in den letzten Jahren in den Top 3 wiedergefunden haben. Mit dem Absteiger Melk und den Aufsteigern Schönfeld und Blindenmarkt kommen drei neue gute Teams in diese Liga.