SC Melk setzt nach Abstieg auf sportliche Konsolidierung

Auch in der neuen Saison 2022/23 gibt es wieder die bereits gewohnten Ligaportal-Interviews. Dieses Mal ist dabei der SC Rathauskeller Melk mit dem Sportlichen Leiter und Sektionsleiter Alfred Konrad an der Reihe. Nach dem Abstieg aus der 2. Landesliga West, wo es in 26 Spielen nur zwei Siege und ein Remis, aber gleich 23 Niederlagen setzte, steht in Melk ein Neuanfang auf dem Programm. Die Zielsetzung für den Gang in die Gebietsliga West beschreibt Konrad so: "Sportliche Konsolidierung, ein neues Team aufbauen und eine Top 5 Platzierung."

Ligaportal: Wie zufrieden sind Sie mit der vergangenen Saison bzw. wie fällt der Rückblick aus?

Alfred Konrad: Das Ziel Klassenerhalt wurde nicht erreicht. Der Rückblick für die Saison 2021/22 ist diesbezüglich enttäuschend!

Ligaportal: Gab es bereits Zu- bzw. Abgänge? Auf welchen Positionen besteht noch Handlungsbedarf?

Konrad: Ja, es gibt viele Zu- und Abgänge. Unsere Zugänge sind Gerald Bauer, Sascha Becksteiner, Erik Chval, Elias Frühwald, Bogdan Grecu, Marco Hofmann, Marco Hoppi, Petr Kurtin, Patrik Langthaler, Paul Loidhold, Dusan Majkic, Stojan Maksimovic, Ivan Saric und Nico Stadler. Die Abgänge betreffen Daniel Petrovic, Nenad Gavrovic, Kosta Drazic, Manuel Hofer, Arjan Muharemi, Alexander Rupp, Vanja Savic, Seyid Talay, Alvi Bazaliev, Walter Berndonner, Alexander Weiß, Filip Alberty, Sebastian Göbl, Kamran Hashemi und Said Sabanovic. Wir sind noch auf der Suche nach einem Tormann.

Ligaportal: Welche Themen haben dem Verein neben dem sportlichen Abschneiden der Kampfmannschaft besonders beschäftigt?

Konrad: Unser Nachwuchskonzept, die Weiterentwicklung des Damenfußballs, die Verbesserung der Infrastruktur (Kantinen-Neugestaltung und Rasensanierung-Hauptspielfeld) sowie die Suche nach freiwilligen Helferinnen und FunktionärInnen.

Ligaportal: Das "Vereinssterben" im Amateurbereich geht leider weiter. Wo sehen Sie die Ursachen dafür und wer ist gefordert um eine Wende zu schaffen?

Konrad: Die Ursachen sind, dass es ein zu großes Angebot an Freizeitaktivitäten gibt und die Verbindlichkeit für Vereinstätigkeit immer weniger wird. Um die Wende zu schaffen muss man alte Strukturen hinterfragen und der aktuellen Zeit je nach Örtlichkeit anpassen.

Ligaportal: Wie sieht eure Zielsetzung für die neue Saison 2022/23 aus?

Konrad: Sportliche Konsolidierung, ein neues Team aufbauen und eine Top 5 Platzierung.

Ligaportal: Wer sind für Sie die Titelkandidaten und welche Vereine können für eine Überraschung sorgen?

Konrad: Titelkandidaten sind für mich Hainfeld, Grein, Oed/Zeilern und Wallsee. Für eine Überraschung können Melk und Mauer sorgen.