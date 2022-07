SKU Amstetten Amateure möchten attraktiven Fußball zeigen

Details Montag, 18. Juli 2022 08:40

Auch in der neuen Saison 2022/23 gibt es wieder die bereits gewohnten Ligaportal-Interviews. Dieses Mal sind dabei die SKU Amstetten Amateure mit Co-Trainer Martin Mostböck an der Reihe. Die Amstetten Amateure belegten in der abgelaufenen Spielzeit in der Gebietsliga West nach acht Siegen, sieben Remis und elf Niederlagen mit 31 Punkten den zehnten Platz in der Endtabelle. "Der Abschluss war nicht positiv. Allerdings hat es uns einiges aufgezeigt, was wir besser machen müssen", sagt Mostböck und gibt als Zielsetzung für die kommende Punktejagd vor: "Unser Anspruch muss es sein unter den besten fünf Mannschaften der Liga mitzuspielen und einen attraktiven Fußball zu zeigen."

Ligaportal: Wie zufrieden sind Sie mit der vergangenen Saison bzw. wie fällt der Rückblick aus?

Martin Mostböck: Mit dem Herbst bzw. der Hälfte des Frühjahrs kann man zufrieden sein, aber der Abschluss war nicht positiv. Allerdings hat es uns einiges aufgezeigt, was wir besser machen müssen.

Ligaportal: Gab es bereits Zu- bzw. Abgänge? Auf welchen Positionen besteht noch Handlungsbedarf?

Mostböck: Uns haben einige Spieler verlassen, jedoch ist der Kern der Mannschaft geblieben und wir konnten einige junge, talentierte und hungrige Burschen verpflichten.

"Unsere junge Mannschaft kann sicher für Überraschungen sorgen"

Ligaportal: Welche Themen haben dem Verein neben dem sportlichen Abschneiden der Kampfmannschaft besonders beschäftigt?

Mostböck: Alle Themen, die bei einem 2. Liga-Verein wie dem SKU Amstetten auftauchen, wurden vom Vorstand oder den Verantwortlichen souverän geklärt.

Ligaportal: Das "Vereinssterben" im Amateurbereich geht leider weiter. Wo sehen Sie die Ursachen dafür und wer ist gefordert um eine Wende zu schaffen?

Mostböck: Einer der Hauptgründe ist meiner Meinung nach Corona. Die Maßnahmen, Geisterspiele und das Schließen der Kantinen ist für kleine Vereine ein finanzieller Tiefschlag. Durch die Coronapause haben auch viele Spieler und Funktionäre aufgehört und daher ist es schwierig wieder diese Lücken zu füllen.

Ligaportal: Wie sieht eure Zielsetzung für die neue Saison 2022/23 aus?

Mostböck: Unser Anspruch muss es sein unter den besten fünf Mannschaften der Liga mitzuspielen und einen attraktiven Fußball zu zeigen.

Ligaportal: Wer sind für Sie die Titelkandidaten und welche Vereine können für eine Überraschung sorgen?

Mostböck: Meiner Meinung nach wird Hainfeld eine gute Rolle um den Titel spielen. Dahinter sehe ich zwei bis drei Teams wie Grein, Wallsee oder auch unsere junge Mannschaft, die sicher für Überraschungen sorgen kann.