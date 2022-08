SCU Wallsee möchte junge Talente eingliedern

Details Montag, 08. August 2022 10:18

Ligaportal: Wie zufrieden sind Sie mit der vergangenen Saison bzw. wie fällt der Rückblick aus?

Johannes Huber: Die Bilanz des SCU ATR Sparkasse Wallsee fällt sehr zufrieden aus. Es gab eine tolle Entwicklung unter Trainer Gerhard Kammerhofer mit einer Serie von 16 Spielen ohne Niederlage, welche leider in Euratsfeld endete. Es folgten zwei weitere Niederlagen und somit war ein Platz am Stockerl nicht mehr möglich. Es folgte ein sehr guter Abschluss, die beiden letzten Spiele konnten wieder gewonnen werden und damit wurde der Top 5 Platz erreicht.

Ligaportal: Gab es Zu- bzw. Abgänge?

Huber: Die Abgänge betreffen Lukas Resnitschek, Patrick Seisenbacher. Noah Stini und Moritz Schuller (alle Ardagger), Goran Spehar (Baumgartenberg) und Vladmir Tkac (Ausland). Unsere Zugänge sind Simon Haiden (reaktiviert), Michael Hoser (Amstetten), Niclas Jandl (Ardagger), Moritz Lettner (Ardagger), Moritz Pankraz (Mitterkirchen) und Pascal Sündhofer (Biberbach).

"Den Nachwuchs fördern und stärker eingliedern"

Ligaportal: Welche Themen haben dem Verein neben dem sportlichen Abschneiden der Kampfmannschaft besonders beschäftigt?

Huber: Eröffnung des neuen Clubgebäudes & 60 Jahre SCU ATR Sparkasse Wallsee, den Nachwuchs fördern und stärker eingliedern.

Ligaportal: Das "Vereinssterben" im Amateurbereich geht leider weiter. Wo sehen Sie die Ursachen dafür und wer ist gefordert um eine Wende zu schaffen?

Huber: Die Rahmenbedingungen sind verbesserungswürdig. Corona hat sicher die "Ich AG" gefördert und die Bereitschaft zur Mitarbeit in der Gemeinschaft gemindert. Das Miteinander von klein auf in den Fokus rücken und alle Fans (Eltern etc.) versuchen stärker einzubinden.

Ligaportal: Wie sieht eure Zielsetzung für die neue Saison 2022/23 aus?

Huber: Junge Talente eingliedern und die gezeigten Leistungen bestätigen. Ein Top 5 Platz wird angestrebt.

Ligaportal: Wer sind für Sie die Titelkandidaten und welche Vereine können für eine Überraschung sorgen?

Huber: Grein, Mauer, Melk und Hainfeld sind die Meisterkandidaten und alle anderen Teams werden für Überraschungen sorgen.