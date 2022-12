„Letzten Prozent haben gefehlt!“ - Schönfelds Sportlicher Leiter Andreas Bartha im Interview

Details Montag, 05. Dezember 2022 15:33

Der Aufsteiger ATSV Schönfeld/T. sorgt auch in der Gebietsliga West für Furore und konnte sich mit 16 Punkten und dem neunten Tabellenplatz gut etablieren. Der Sportliche Leiter der Schönfelder Andreas Bartha liefert Ligaportal.at einen Einblick auf die vergangene Herbstsaison und nennt Punkte, die für das Frühjahr verbessert werden müssen.

Ligaportal: Wie fällt Ihr Fazit nach dem ersten Halbjahr in der Gebietsliga West aus?

Bartha: „Uns war durchaus bewusst, dass die erste Saison in der Gebietsliga sehr interessant und herausfordernd wird. Der erfolgreiche Einstand gegen Oberndorf kam zu Beginn etwas überraschend, da sie in der vorherigen Saison eine gute Figur abgegeben haben. Wir haben aber auch danach gesehen, dass wir leistungstechnisch durchaus dran sind.

Positives Highlight und Überraschung war sicherlich der Auswärtssieg in Hainfeld, aber auch gegen Melk und Euratsfeld haben wir uns tapfer geschlagen. Negativhighlight war sicher die Niederlage in Oed, wo wir drei Tore bekommen haben, die du sonst in einem ganzen Jahr nicht bekommst. Zum Abschluss konnten wir noch einen versöhnlichen Abschluss mit dem Sieg in Blindenmarkt erzielen. Zusammenfassend, haben wir die Pflicht annähernd erfüllt, ein kleines Polster auf die hinteren Plätze haben wir geschaffen. In der Retrospektive darf man nicht undankbar sein."

Ligaportal: Wie könnt Ihr euch im Hinblick auf das Frühjahr noch verbessern?

Bartha: „Wo ich auf jeden Fall Verbesserungspotenzial sehe, ist die Toreffizienz. Zudem müssen wir defensiv noch stabiler stehen. Aus den letzten Jahren und Saisonen sind wir natürlich erfolgsverwöhnt, so haben wir vor unserem Aufstieg, in der 1.Klasse immer vorne mitgespielt, bevor uns der Titel geglückt ist. Da konnten wir auch noch unsere konditionellen Vorteile ausspielen. In der Gebietsliga können alle Teams über 90 Minuten laufen und da sind natürlich andere Attribute ausschlaggebend, oft Kleinigkeiten entscheiden über den Ausgang eines Spiels. Am Ende haben die letzten Prozent gefehlt, um etwas weiter oben zu stehen."

Ligaportal: Gibt es Veränderungen am Spielersektor, die Ihr anstrebt?

Bartha: „Wir wollen uns insgesamt breiter aufstellen, dazu sondieren wir aktuell den Markt, spruchreif ist allerdings noch nichts. Vor allem am Flügel haben wir aktuell ein Manko. Zwei Spieler werden bei anderen Vereinen andocken. Generell ist es als kleiner Dorfverein nicht immer leicht mit den großen Vereinen zu konkurrieren, aber wir haben immer eine Lösung gefunden und werden wieder eine finden."

Ligaportal: Welche Ziel habt Ihr für das Frühjahr, Wie sehen Sie den Titelkampf in der Gebietsliga West?

Bartha: „Meiner Meinung nach hat Euratsfeld massiv überperformt. Ich glaube, dass sie sich im Frühjahr flott aus dem Meisterkampf verabschieden werden. Es wird also auf einen Zweikampf zwischen Melk und Grein hinauslaufen, wobei man im Fußball nie etwas vorhersagen. Wenn wir effizienter vor dem Tor werden und defensiv auch noch stabiler stehen, können wir uns auf jeden Fall nach vorne orientieren. Es kann aber schnell auch in die andere Richtung gehen."