USV Oed/Zeillern hat nach Traumstart gegen Grein den nächsten Kapazunder vor der Brust

Der Auftakt ins Frühjahr der Gebietsliga West ging mit einem veritablen Paukenschlag vonstatten. Der USV Oed/Zeillern, der als Elfter knapp außerhalb der Abstiegsränge überwinterte, siegte im ersten Spiel nach der Winterpause beim Tabellenzweiten TSV Grein mit 3:1. Man landete damit eine der großen Überraschungen der vergangenen Runde im niederösterreichischen Unterhaus. Ligaportal.at hat die Gelegenheit genutzt, um mit Trainer Rudolf Lang über diesen Erfolg, die allgemeine Situation sowie einen Ausblick auf die nächste schwere Aufgabe zu sprechen.

Ligaportal.at: Herr Lang, ganz salopp gefragt, was ist hier am Wochenende passiert, wie ist das vonstattengegangen?

Rudolf Lang: Indem wir einfach eine stabile Leistung in der Defensive geboten haben. Die erste Halbzeit war mehr Kampf als Spiel, wir haben dann aber mit einem Doppelschlag einen großen Schritt Richtung Sieg gemacht, die zweite Halbzeit hat uns gehört. In Summe gesehen war der Sieg absolut verdient, wir haben durch die Bank eine fehlerlose Leistung geboten, und Grein hatte nicht wirklich Lösungen, so ist das Ergebnis ganz zu unserer Freude ausgefallen.

Ligaportal.at: Man scheint in der Vorbereitung viel richtig gemacht zu haben?

Rudolf Lang: Wir hatten eine ganz normale Vorbereitung, waren nur vom Kader gesehen besser besetzt als im gesamten Herbst, als wir ständig mehrere Ausfälle hatten. Man hat natürlich nicht gewusst, wo man steht, die Wahrheit liegt immer in der Meisterschaft, die Vorbereitung war mal gut, mal mittelgut. Ich denke, die Mannschaft hat das super umgesetzt, war voll konzentriert und hat keine Fehler gemacht, das war das Erfolgsgeheimnis, wir haben nichts großartig anders gemacht oder anders trainiert, alles ganz normal wie immer.

Ligaportal.at: Hat der Sieg etwas an der Ausgangslage geändert?

Rudolf Lang: An der Ausgangslage hat das nichts geändert, die anderen haben sich alle verstärkt, jeder Punkt, den wir jetzt schon mitnehmen, ist super. Der Fokus liegt wirklich nur darauf, im Kampf gegen den Abstieg punkten zu können, wo es notwendig ist und oben zu bleiben, das ist das Ziel aller im Verein.

Ligaportal.at: Ein Wort noch zum nächsten Gegner, was erwartet euch hier?

Rudolf Lang: Nächstes Wochenende spielen wir gegen Mauer, das ist ebenfalls eine gute Mannschaft. Es wäre toll, wenn wir zuhause einen Punkt erreichen könnten beziehungsweise werden wir zusehen, dass wir kein Tor bekommen, und vielleicht bietet sich die Möglichkeit, dass wir eines machen, aber es sind nicht unbedingt die Spiele, die wir gewinnen müssen, das war jenes gegen Grein auch nicht, wenn nicht, geht also die Welt auch nicht unter, dann haben wir immer noch elf Spiele, in denen wir punkten können, um die Klasse zu halten.

