SV Oberndorf: 60 Prozent der Hinrunden-Punkte bereits im ersten Rückrundenspiel geholt

Details Dienstag, 28. März 2023 17:00

Einen Auftakt nach Maß legte der SV Oberndorf in der Gebietsliga West hin. Die akut abstiegsgefährdete Truppe, die im Winter von Neo-Coach Mag. Rainer Hudler übernommen wurde, wies zum Auftakt Schönfeld mit einem deutlichen 3:0-Erfolg in die Schranken. Man gab damit prompt die rote Laterne an Biberbach weiter, der Rückstand auf Platz zwölf beträgt auf einen Schlag nur noch zwei Punkte. Ligaportal.at hat die Gelegenheit genutzt und mit Rainer Hudler unter anderem über den Traumstart gesprochen.

Ligaportal.at: Herr Hudler, wie fällt Ihr Fazit zu diesem Traumstart aus?

Rainer Hudler: Nach der langen Vorbereitung haben wir nicht gewusst, wo wir stehen, dementsprechend war es ein Sprung ins Ungewisse. Wir haben das dennoch so angelegt, dass wir sehr offensiv aufgetreten sind und sehr engagiert losgelegt haben. Wir waren von Beginn an überlegen und haben einen dementsprechend verdienten Sieg und damit einen gelungenen Auftakt feiern können.

Ligaportal.at: Sie sind neu im Verein, auch der eine oder andere Spieler – wie wichtig war dieser Erfolg für die Überzeugung?

Rainer Hudler: Natürlich sehr wichtig, neue Spieler, neuer Trainer – es ist für mich persönlich auch gut, dass wir erfolgreich gestartet sind, da hast du die Spieler dann irgendwo auch auf deiner Seite. Es war aber erst ein Spiel von insgesamt 13, mit Grein erwartet uns schon die nächste schwierige Aufgabe, aber wir werden auch dort mit breiter Brust auftreten. Wir sind von unserem Zugang zum Spiel überzeugt, wollen in jeder Partie unsere Spielanlage durchbringen, schauen wir, ob es dort auch wieder funktioniert.

Ligaportal.at: Inwiefern hat sich nach diesem Auftaktsieg die Ausgangslage verändert?

Rainer Hudler: Es war wichtig, da die anderen Mannschaften hinten auch gepunktet haben, ich rechne sowieso damit, dass es bis zum Schluss eng bleiben wird, da sind zu viele Mannschaften verwickelt als dass es hier frühzeitig eine Entscheidung geben wird. Man wird kontinuierlich punkten und vor allem siegen müssen, um in sichere Gefilde zu kommen oder einfach den Klassenerhalt zu schaffen.

Ligaportal.at: Sie haben Grein bereits angesprochen, was erwartet Ihre Mannschaft in diesem Spiel konkret?

Rainer Hudler: Grein kenne ich sehr gut, ich habe dort selbst einmal gespielt für ein Jahr, habe hier nach wie vor noch Kontakte, sie haben natürlich eine sehr gute, gestandene Gebietsliga-Mannschaft mit keiner wirklich eklatanten Schwäche, allerdings haben sie einen schlechten Start erwischt. Sicher ist, wenn wir unsere Leistung, unser Spiel auf den Platz bringen, ist für uns etwas möglich. Ich freue mich also schon auf das Spiel, wir treffen natürlich auf eine gute Mannschaft mit einem guten Trainer sowie generell auf einen gut geführten Verein, der zurecht dort steht, wo er steht, aber wir wollen sie natürlich ärgern.

