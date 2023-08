SV Oberndorf: "Wollen eine Top-Mannschaft der Gebietsliga West werden"

Details Mittwoch, 16. August 2023 16:37

Der SV Oberndorf ist mit einem letztlich klaren 4:1-Auswärtserfolg in Schönfeld/Tausendblum in die neue und mit Spannung erwartete Spielzeit 2023/24 der Gebietsliga West gestartet. Auch wenn es das Ergebnis auf den ersten Blick nicht vermuten lässt, hatte die Elf von Trainer Mag. Rainer Hudler dabei ein veritables Geduldsspiel zu absolvieren. Ligaportal hat den Coach der Oberndorfer um die Beantwortung einiger Fragen ersucht, die den Fußballfans der Region Aufschluss über die aktuelle Verfassung der Mannschaft geben sollen.

Ligaportal: Herr Hudler, wie ist dieser klare Erfolg zustande gekommen?

Rainer Hudler: Grundsätzlich hatten wir im Sommer einen Umbruch innerhalb der Mannschaft, es hat sich aber bereits in der Vorbereitung herauskristallisiert, dass das zusammenwächst. Wir haben einen breit aufgestellten Kader, auch Qualität. Es hat sich in Schönfeld auf einem sehr kleinen Spielfeld bestätigt, dass wir eine schlagkräftige Truppe haben, wir hatten dabei aber ein bisschen ein Geduldsspiel zu absolvieren. Nach der Pause konnten wir schließlich noch einen Zahn zulegen, waren der verdiente Sieger. Dosenöffner waren Standardsituationen, aber wir haben davor einige Chancen liegen gelassen, wie es eben so oft ist, helfen einem dann die Standards. Auch gab es zwei Stangenschüsse, es war ein verdienter Sieg.

Ligaportal: Man kann also konstatieren, dass mit den Neuzugängen eine gewisse Qualität dazugekommen ist?

Rainer Hudler: Ja, es ist sicher Qualität dazugekommen. Bachtrögler ist ein gestandener Landesliga-Spieler, auch sind viele junge Akteure dazugekommen, die eine gewisse Qualität sowie ein Entwicklungspotenzial mitbringen. In Summe haben wir jetzt einen Kader, der schon etwas hergibt. Wir haben sicher 18, 19, 20 Spieler, wo ich mit gutem Gewissen sagen kann, die kann ich jederzeit in der Kampfmannschaft bringen. Ich denke, dass wir sehr gut aufgestellt und die Neuzugänge sehr engagiert sind.

Ligaportal: Welche Rolle wird man in Anbetracht der genannten Faktoren heuer spielen können?

Rainer Hudler: Natürlich müssen da immer viele Dinge zusammenpassen. Ich bin im Winter gekommen, da hat die gemeinsame Reise begonnen. Wir wollen uns kontinuierlich weiterentwickeln und zu einer – sag ich mal – Top-Mannschaft der Gebietsliga West werden. Das ist schon mein Anspruch sowie das Ziel des Vereins. Ich glaube, dass man schwer vorhersagen kann, was das platzierungsmäßig hergibt, man muss schauen, wie der Verlauf ist – Saisonstart, Verletzungen etc. Wenn wir da einigermaßen gut durchkommen, trau ich uns schon die eine oder andere Überraschung zu. Wir können das Tempo, die Intensität, glaube ich, gehen, haben das auch in der Vorbereitung gegen höherklassige Gegner gezeigt, was immer ein gutes Zeichen ist.

Ligaportal: Was erwartet Oberndorf im nächsten Match?

Rainer Hudler: Mauer ist ein guter Gegner, sie sind im Grunde, vom Kader gesehen, gleichgeblieben, haben ein, zwei Verstärkungen dazubekommen. Sie sind eine gestandene Gebietsligamannschaft, in der auch individuelle Qualität vorhanden ist. Wir müssen unsere Hausaufgaben machen, sprich keine Geschenke verteilen, gut gegen den Ball arbeiten und mutig im eigenen Ballbesitz auftreten. Dann bin ich sicher, dass wir dort bestehen können.

