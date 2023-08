SCU Euratsfeld will nach starkem Start daheim nachlegen - diese Ziele strebt man generell an

Details Donnerstag, 17. August 2023 10:02

Auswärts beim starken Aufsteiger aus Waidhofen an der Ybbs antreten zu müssen, gehört wohl nicht zu den angenehmsten Aufgaben eines ersten Spieltags in der Gebietsliga West. Der SCU Euratsfeld hat diese jedoch mit Bravour gemeistert, dort mit 1:0 gewonnen. Generell spricht vieles dafür, dass Euratsfeld auch in dieser Saison wieder zu den Top-Mannschaften der Liga zu zählen ist. Mit dem „Dreier“ in Waidhofen hat man die erste Challenge auf dem Weg dorthin jedenfalls erfolgreich abgehakt. Ligaportal sprach mit Trainer Patrick Ledic über Aktuelles rund um die Mannschaft.

Euratsfeld war in der entscheidenden Szene hellwach

„Ich finde einfach, dass wir an diesem Tag läuferisch und kämpferisch eine sehr starke Leistung auf den Platz gebracht haben“, lässt Coach Ledic den Auftaktsieg seiner Euratsfelder noch einmal Revue passieren. Er spricht dabei von einem „sehr guten Gegner, der nicht umsonst überlegener Meister in der 1. Klasse geworden ist“. Nach Ledic´ Meinung werden die Waidhofener unbeschadete der Auftaktniederlage eine sehr gute Rolle in der Gebietsliga West spielen.

Generell war es ein Match mit Torchancen auf beiden Seiten, ausschlaggebend war ein Fehler der Waidhofener Defensive, den Euratsfeld kaltblütig ausnutzen konnte. „Wir haben läuferisch, kämpferisch eine top Leistung auf den Platz gebracht“, so Ledic.

Auch die Neuzugänge haben sich laut dem neuen Euratsfelder Übungsleiter gut eingefügt, gar über 90 Minuten gespielt. „Sie haben sich mittlerweile gut eingelebt, wurden gut aufgenommen und haben sich auch selbst integriert. Wir sind mit beiden voll zufrieden.“ Überhaupt hilft Lukas Deinhofer, wie zu beobachten war, zusätzlich als Typ der Mannschaft ungemein weiter.

SCU strebt Rangverbesserung an

Welche Rolle wird man in dieser Saison als SCU Euratsfeld spielen können? „Wir sind letztes Jahr Fünfter geworden, Ziel ist es natürlich, dass wir uns verbessern, von daher wären eine Rangverbesserung und zumindest ein Punkt mehr eine super Geschichte. Natürlich wollen wir unseren Heimfans wieder schönen Fußball und Erfolgserlebnisse bieten“, so Ledic, der auch die Weiterentwicklung der jungen Spieler im Verein als Ziel nennt. Es handle sich dabei um die üblichen Ziele des SCU Euratsfeld.

Auch der nächste Gegner, konkret Wallsee, könnte der Ledic-Truppe wieder alles abverlangen. „Das wird sicher wieder eine Challenge, genau wie es gegen Waidhofen eine war. Von der Charakteristik gesehen, wird es aber ein ganz anderes Match, wir werden nun, denke ich, ein wenig mehr für das Spiel machen müssen, aber Wallsee ist eine Mannschaft, die auch Qualität dazubekommen hat im Sommer und sehr gefährlich ist. Wenn man da nicht mit der nötigen Einstellung, der nötigen Laufbereitschaft und Einsatzbereitschaft reingeht, wird es natürlich schwierig werden, aber ich bin überzeugt, dass wir wieder unsere Tugenden auf den Platz bringen und auch vor Heimpublikum den ersten Dreier holen können.“

