Puchegger rettet SV Oberndorf einen Zähler gegen Hainfeld

Gebietsliga West: Rund 115 Besucher kamen am Samstag zu diesem Spiel der 6. Runde. Der SV Reifen Weichberger Oberndorf und der SC Fischer Hainfeld trennten sich mit einem 1:1-Unentschieden. Der vermeintlich leichte Gegner war Hainfeld mitnichten. Der SC Hainfeld kam gegen den SV Oberndorf zu einem achtbaren Remis.

Die Gäste erwischten einen Blitzstart. Horen Sarikyan nutzte die Chance für den SC Fischer Hainfeld und beförderte in der neunten Minute das Leder zum 1:0 ins Netz.

Horen Sarikyan mit Haken rechts links rechts und Abschluss. karl st, Ticker-Reporter

Etwas später vergaben die Hausherren eine Doppelchance. Zunächst scheiterte man an der Querlatte, dann konnte sich Keeper Alexander Toninger auszeichnen (26.). Komfortabel war die Pausenführung der Gäste nicht, aber immerhin ging der Tabellenletzte mit einem Tor Vorsprung in die Umkleidekabinen.

Später Ausgleich rettet einen Punkt

Nach 62 Minuten der nächste Aufreger. Die Heimelf jubelte bereits über den Ausgleich, doch der Unparteiische ließ weiterspielen, da der Ball nicht mit vollem Durchmesser hinter der Torlinie war. In Minute 74 trafen die Gäste nur die Stange. Für den späten Ausgleich war Lukas Puchegger verantwortlich, der in der 80. Minute zur Stelle war. Letztlich gingen Oberndorf und der SC Hainfeld mit jeweils einem Punkt auseinander.

Trotz eines gewonnenen Punktes fiel der SV Reifen Weichberger Oberndorf in der Tabelle auf Platz sieben. Nur einmal gab sich das Heimteam bisher geschlagen. Nach dem vierten Spiel in Folge ohne Dreier verliert der SV Oberndorf im Klassement weiter an Boden.

Hainfeld muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Wo beim SC Fischer Hainfeld der Schuh drückt, ist offensichtlich: Die sieben erzielten Treffer sind Ausdruck mangelnder Durchschlagskraft. Sechs Spiele und noch kein Sieg: Der SC Hainfeld wartet weiterhin auf das erste Erfolgserlebnis.

Am nächsten Samstag reist Oberndorf zum SCU Euratsfeld, zeitgleich empfängt Hainfeld den ASK Metran Kematen.

Gebietsliga West: SV Reifen Weichberger Oberndorf – SC Fischer Hainfeld, 1:1 (0:1)

80 Lukas Puchegger 1:1

9 Horen Sarikyan 0:1

