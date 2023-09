Sieg gegen Oberndorf: Euratsfeld krallt sich die Tabellenspitze

Details Sonntag, 24. September 2023 00:02

Gebietsliga West: Über 250 Zuschauer wurden am Samstag im Hochkogelstadion in Euratsfeld gezählt. Gegen den SCU Euratsfeld holte sich der SV Reifen Weichberger Oberndorf eine 0:3-Schlappe ab. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: Euratsfeld wurde der Favoritenrolle gerecht.

Die Gastgeber erwischten einen Blitzstart ins Spiel. Lukas Salzmann traf in der sechsten Minute zur frühen Führung. Bereits in der 13. Minute erhöhte Lukas Weber den Vorsprung des Spitzenreiters auf 2:0. Keine 27 Minuten waren gespielt, da musste Fabian Hebenstreit vom SV Oberndorf den Rasen verlassen: Der Referee zeigte ihm seine zweite Gelbe Karte. In Minute 36 reklamierten einige Euratsfelder Elfmeter, doch der Unparteiische ließ weiterspielen. Bis zum Pausenpfiff blieb der Stand unverändert.

Oberndorf vergibt Elfer

Nach 58 Minuten gab es dann Hand-Elfmeter für die Gäste. Doch zunächst konnte Keeper Florian Etlinger den Ball an den Pfosten lenken und auch der Nachschuss fand den Weg ins Tor nicht.

Etlinger hällt mit Hilfe der Stange, unglaublich - Schütze verzieht beim Nachschuss drüber! maxwogna, Ticker-Reporter

Mit dem 3:0 sicherte Weber dem SCU Euratsfeld nicht nur den Sieg, sondern erzielte auch seinen zweiten Tagestreffer (73.).

Per Traumflanke von rechts von Lukas Salzmann verwertet Lukas Weber per Kopfball perfekt, zum Zunge schnalzen! maxwogna, Ticker-Reporter

Letztlich fuhr Euratsfeld einen souveränen Erfolg ein, dessen Grundstein im ersten Spielabschnitt gelegt worden war.

Defensiv stabil, vorne treffsicher: Nach dem errungenen Erfolg schaut der SCU Euratsfeld hoffnungsfroh in die nähere Zukunft. Wer Euratsfeld besiegen will, muss vor allem ein Rezept finden, die Hintermannschaft in Bedrängnis zu bringen. Erst fünf Gegentreffer kassierte der SCU Euratsfeld. Fünf Siege und zwei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von Euratsfeld.

Oberndorf führt mit neun Punkten die zweite Tabellenhälfte an. Zwei Siege, drei Remis und zwei Niederlagen tragen zur Momentaufnahme des Gasts bei. Nach dem fünften Spiel in Folge ohne Dreier verliert der SV Reifen Weichberger Oberndorf im Klassement weiter an Boden.

Nächster Prüfstein für den SCU Euratsfeld ist der ASK Metran Kematen (Samstag, 15:00 Uhr). Der SV Oberndorf misst sich am selben Tag mit der SKU Amstetten Amateure (16:00 Uhr).

Gebietsliga West: SCU Euratsfeld – SV Reifen Weichberger Oberndorf, 3:0 (2:0)

73 Lukas Weber 3:0

13 Lukas Weber 2:0

6 Lukas Salzmann 1:0

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.