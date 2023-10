ASK Loosdorf holt Big Points beim USV Oed/Zeillern

Details Sonntag, 01. Oktober 2023 00:01

Gebietsliga West: Die "Antares-Arena" in Oed zählte etwa 150 Zuschauer. Mit dem USV Lehner Oed/Zeillern und dem ASK Loosdorf trafen sich am Samstag zwei Topteams. Für den USV Oed/Zeillern schien der ASK Loosdorf aber eine Nummer zu groß, sodass am Ende eine 0:4-Niederlage stand.

Für Oed/Z. lief vor 150 Zuschauern wenig rund: Die Heimmannschaft geriet schnell in Rückstand. Valentin Rülling hämmerte den Ball nach sieben Minuten unter die Latte zum 1:0.

Loosdorf bisher überlegen. Oed mit wenig Zugriff. Das heimische Publikum mit dem Unparteiischen unzufrieden. Mathias Ringseis, Ticker-Reporter

Loosdorf baute den Vorsprung mit der Hilfe des Gegners weiter aus. Unglücksrabe Tobias Kloibhofer beförderte den Ball in der 18. Minute ins eigene Netz und erhöhte damit die Führung der Gäste auf 2:0. Lukas Herbst scheiterte nach 21 Minuten am Keeper der Heimischen, der den Ball noch über die Querlatte lenken konnte. Die Heimelf versuchte offensiv etwas zu bewirken, doch Tor gelang keines. Ohne dass sich am Stand noch etwas tat, schickte der Unparteiische die Akteure in die Pause.

Sojka macht den Sack zu

In den ersten Minuten der zweiten Halbzeit vergaben die Gäste zunächst ihre Chancen und die Gastgeber kamen auf. In Minute 63 hämmerte Lukas Herbst den Ball an die Querlatte. Michal Sojka beseitigte mit seinen Toren (66./83.) die letzten Zweifel am Sieg des ASK Loosdorf.

Tor, Toor, Tooor für ASK Loosdorf zum 0:3. Sojka baut das Ding aus 25m ins rechte Kreuzeck ein. Mathias Ringseis, Ticker-Reporter

Schlussendlich reklamierte der ASK Loosdorf einen Sieg in der Fremde für sich und wies den USV Lehner Oed/Zeillern in die Schranken.

Nach acht gespielten Runden gehen bereits 14 Punkte auf das Konto des USV Oed/Zeillern und bescheren der Mannschaft einen hervorragenden dritten Platz. In den letzten fünf Partien ließ Oed/Z. zu viele Punkte liegen. Von 15 möglichen Zählern holte man lediglich sieben.

Bei Loosdorf präsentierte sich die Abwehr angesichts 17 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (20). Der ASK Loosdorf holte auswärts bisher nur sieben Zähler. Der ASK Loosdorf mischt nach dem Zu-null-Sieg weiter vorne mit.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher vier Siege ein.

Nächster Prüfstein für den USV Lehner Oed/Zeillern ist auf gegnerischer Anlage der SV Union Raika Blindenmarkt (Samstag, 15:30 Uhr). Tags zuvor misst sich Loosdorf mit dem SV Reifen Weichberger Oberndorf.

Gebietsliga West: USV Lehner Oed/Zeillern – ASK Loosdorf, 0:4 (0:2)

83 Michal Sojka 0:4

66 Michal Sojka 0:3

18 Eigentor durch Tobias Kloibhofer 0:2

7 Valentin Ruelling 0:1

