Schönfeld/T. triumphiert über Wallsee

Details Samstag, 07. Oktober 2023 00:02

Gebietsliga West: Etwa 120 Zuschauer wollten das Spiel der 9. Runde mitverfolgen. Durch ein 3:1 holte sich der ATSV Schönfeld/T. drei Punkte beim SCU Wallsee. Unerwartet und schmerzlich zugleich war die Niederlage für die Hausherren, die sich Schönfeld/T. beugen mussten.

Abtasten war in dieser Partie ein Fremdwort. Wallsee erwischte einen Blitzstart ins Spiel und traf in der dritten Minute zur frühen Führung. Der ATSV Schönfeld/T. zeigte sich wenig beeindruckt. In der achten Minute schlug Meriton Thaqi mit dem Ausgleich zurück.

Tor, Toor, Tooor für ATSV Schönfeld/T. zum 1:1. El Capitano mit der Nummer 15 gewinnt den Ball auf der Mittellinie, dribbelt an, lässt Rumetshofer stehen und schiebt mit aller Ruhe ins lange Eck ein. Heli, Ticker-Reporter

Schon in Minute elf konnten die Gäste eine Top-Chance zur neuerlichen Führung nicht nutzen. In Minute 15 zeichnete sich Wallsee-Keeper Christian Stadler mit einer Monsterparade aus.

Stadler pariert einen Volley aus 3 Metern unglaublich. Was eine Parade. Heli, Ticker-Reporter

Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen.

Grubmüller schießt Schönfeld/T. zum Sieg

Zu Beginn der Schlussviertelstunde behauptete sich Schönfeld/T. gegen die Hintermannschaft des SCU Wallsee. Neuer Spielstand: 2:1 (73.), durch einen direkten Freistoß von Philip Grubmüller. In Minute 84 sah Lukas Daxböck Gelb-Rot und die Gäste waren in Unterzahl. Kurz vor Schluss traf der ATSV Schönfeld/T. (92.) aber erneut und wieder ließ sich Grubmüller von seinen Mitspielern feiertn. Trotz Unterzahl war Schönfeld/T. in den 90 Minuten im gegnerischen Strafraum erfolgreicher als Wallsee und fuhr somit einen Sieg ein.

Trotz der Niederlage belegt der SCU Wallsee weiterhin den sechsten Tabellenplatz. Die Gastgeber verbuchten insgesamt drei Siege, drei Remis und drei Niederlagen.

Der ATSV Schönfeld/T. muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Mit lediglich sieben Zählern aus acht Partien steht der Gast auf dem zehnten Platz. Die Stärke von Schönfeld/T. liegt in der Offensive – mit insgesamt 19 erzielten Treffern. Der ATSV Schönfeld/T. bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt drei Siege, ein Unentschieden und fünf Pleiten.

Am kommenden Samstag tritt der SCU Wallsee beim SVU Mauer-Öhling an, während Schönfeld/T. einen Tag später den SC Fischer Hainfeld empfängt.

Gebietsliga West: SCU Wallsee – ATSV Schönfeld/T, 1:3 (1:1)

92 Philip Grubmueller 1:3

73 Philip Grubmueller 1:2

8 Meriton Thaqi 1:1

3 Xaver Schoerghuber 1:0

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.