Erfolgsserie der SKU Amstetten Amateure setzt sich gegen ASK Kematen fort

Details Sonntag, 08. Oktober 2023 00:01

Gebietsliga West: Vor rund 140 Zuschauern kam es am Samstag zum Duell der SKU Amstetten Amateure und dem ASK Kematen. Die SKU Ertl Glas Amstetten Amateure und der ASK Metran Kematen lieferten sich ein wahres Torfestival, das schließlich mit 4:3 endete. Die SKU Amstetten Amateure wurde der Favoritenrolle somit gerecht.

Das Heimteam geriet schon in der siebten Minute in Rückstand, als Martin Janecka den Ball aus kurzer Distanz ins Netz knallte und das schnelle 1:0 für den ASK Kematen erzielte. Nach neun Minuten fanden die Gastgeber ihre erste Chance vor.

15 Minuten gespielt, Amstetten erwartungsgemäß feldüberlegen, aber Kematen steht defensiv top, läßt wenig zu und ist nach vorne immer wieder gefährlich. heronimo13, Ticker-Reporter

Nach einem Eckball, der zunächst geklärt wurde, kam Marcel Moschinger rund zwanzig Meter vor dem Tor an den Ball und traf zum 1:1 zugunsten der Amstetten Amateure (24.). Jan-Sebastian Koppensteiner nutzte die Chance für die SKU Ertl Glas Amstetten Amateure und beförderte in der 36. Minute das Leder mit einem platzierten Freistoß zum 2:1 ins Netz.

Zur Halbzeit führt Amstetten 2:1, alle Tore nach Standarts, Kematen verteidigt das grundsätzlich gut, allerdings wird der Qualitätsunterschied immer auffallender, da aber Amstetten vor der Pause noch 3 Chancen vergab, bleibt weiterhin alles offen. heronimo13, Ticker-Reporter

Die SKU Amstetten Amateure hatte zur Pause eine knappe Führung auf dem Zettel stehen.

Schneller Treffer und dann doch noch Spannung

Gleich nach Wiederbeginn kamen die Heimsichen zu drei Topchancen, die sie allerdings noch nicht nutzen konnten. Für den nächsten Erfolgsmoment der Amstetten Amateure sorgte David Wimmer (49.), der bei einem Konter von Jan-Sebastian Koppensteiner eingesetzt wurde und aus knapp elf Metern traf. Kaltrim Berisha traf dann aus spitzem Winkel und markierte das 4:1 (65.). Doch die Gäste ließen trotz der Gegentreffer nicht locker. Eine starke Leistung zeigte Tobias Haider, der sich mit einem Doppelpack für Kematen beim Trainer empfahl (76./89.).

Sensationelles Tor zum 4:2 durch Nr. 17 Tobias Haider, perfekt aus 20 Metern ins Kreuzeck! heronimo13, Ticker-Reporter

Dann sah auch noch Lukas Schattleitner in der 77. Minute die Gelb-Rote Karte: Die Partie schien für den Gast gelaufen. In Minute 78 krachte ein Abschluss der Gäste an die Querlatte. Nun drängten die Gäste auf den Ausgleich und fanden einige Topchancen vor. Letzten Endes ging die SKU Ertl Glas Amstetten Amateure im Duell mit dem ASK Metran Kematen als Sieger hervor.

Bis zur 75 .min ein souveräner Auftritt von Amstetten, nach dem.4:2 Anschlusstreffer Chaos pur in der Amstettner Defensive , in der Schlusssekunde fordern die Gäste noch Elfmeter, allerdings zu recht vergebens. heronimo13, Ticker-Reporter

Die SKU Amstetten Amateure stehen nach dem Erfolg über den ASK Kematen auf dem ersten Tabellenplatz. Die Offensive der Amstetten Amateure in Schach zu halten ist kein Zuckerschlecken. Auch Kematen war in diesem Spiel mehrmals überfordert. Bereits 20-mal schlugen die Angreifer der SKU Ertl Glas Amstetten Amateure in dieser Spielzeit zu. Nur einmal gab sich die SKU Amstetten Amateure bisher geschlagen. Mit fünf Siegen in Folge ist die Amstetten Amateure so etwas wie die „Mannschaft der Stunde“.

Der ASK Metran Kematen muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die chronische Abwehrschwäche zeigte sich auch im Spiel gegen die SKU Ertl Glas Amstetten Amateure – der ASK Kematen bleibt weiter unten drin. In der Verteidigung von Kematen stimmt es ganz und gar nicht: 22 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen. Zwei Siege, zwei Remis und fünf Niederlagen tragen zur Momentaufnahme des ASK Metran Kematen bei. Vor fünf Spielen bejubelte der ASK Kematen zuletzt einen Sieg.

Die SKU Amstetten Amateure stellt sich am Samstag (15:30 Uhr) bei der ASV Statzendorf vor, einen Tag später und zur selben Zeit empfängt Kematen den ASK Loosdorf.

Gebietsliga West: SKU Ertl Glas Amstetten Amateure – ASK Metran Kematen, 4:3 (2:1)

89 Tobias Haider 4:3

76 Tobias Haider 4:2

65 Kaltrim Berisha 4:1

49 David Wimmer 3:1

36 Jan-Sebastian Koppensteiner 2:1

24 Marcel Moschinger 1:1

7 Martin Janecka 0:1

