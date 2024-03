Loosdorf besiegt Mauer-Öhling klar

Spielberichte

Details Samstag, 16. März 2024 09:00

Gebietsliga West: Vor 250 Zuschauern trafen sich am Freitagabend der ASK Loosdorf und der SVU Mauer-Öhling. Gegen den ASK Loosdorf holte sich Mauer-Öhling eine 0:3-Schlappe ab. Ausgangslage? Vorab klar zugunsten von Loosdorf. Und nach den 90 Minuten? Hat sich die Sichtweise bekräftigt. Im Hinspiel hatten sich beide Mannschaften mit einem 2:2 die Punkte geteilt.

Lange dauerte die Abtastphase nicht. Der ASK Loosdorf ging in der 14. Minute durch Valentin Rülling in Führung. In Minute 28 vergaben die Hausherren eine Topchance zum 2:0. Zum Abpfiff der ersten Halbzeit hatte das Heimteam einen knappen Vorsprung herausgespielt.

Loosdorf setzt sich durch

In Minute 52 konnte sich der Schlussmann der Gäste erneut auszeichnen.

Wahnsinns Schuss von der Nummer 15 von LD Honig lenkt in magisch an die Latte. BrucknerS77, Ticker-Reporter

Dann gelang den Gastgebern doch noch der zweite Treffer. Fabian Haberl witterte seine Chance und lupfte den Ball zum 2:0 für den ASK Loosdorf ein (68.). Der ASK Loosdorf schraubte das Ergebnis in der 77. Minute mit dem 3:0 durch Aleksandar Demonjic in die Höhe. Ein starker Auftritt ermöglichte dem ASK Loosdorf am Freitag einen ungefährdeten Erfolg gegen den SVU Mauer-Öhling.

Bei Loosdorf präsentierte sich die Abwehr angesichts 27 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (38). Der Sieg hatte Auswirkungen auf die Tabelle, wo der ASK Loosdorf nun auf dem zweiten Platz steht. Der ASK Loosdorf verbuchte insgesamt sieben Siege, drei Remis und vier Niederlagen. Die letzten Resultate von Loosdorf konnten sich sehen lassen – zehn Punkte aus fünf Partien.

Mit lediglich zwölf Zählern aus 14 Partien steht Mauer-Öhling auf dem Abstiegsplatz. Der Gast musste schon 27 Gegentreffer hinnehmen. Nur zwei Mannschaften kassierten mehr Tore. Zwei Siege, sechs Remis und sechs Niederlagen hat der SVU Mauer-Öhling derzeit auf dem Konto. Zuletzt war bei Mauer-Öhling der Wurm drin. In den letzten vier Spielen wurde nicht ein Sieg eingetütet.

Am kommenden Samstag trifft der ASK Loosdorf auf den SV Union Raika Blindenmarkt, der SVU Mauer-Öhling spielt am selben Tag gegen den SV Reifen Weichberger Oberndorf.

Gebietsliga West: ASK Loosdorf – SVU Mauer-Öhling, 3:0 (1:0)

77 Aleksandar Demonjic 3:0

68 Fabian Haberl 2:0

14 Valentin Ruelling 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.