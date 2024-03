Blindenmarkt verlangt den Amstetten Amateuren alles ab

Spielberichte

Details Sonntag, 17. März 2024 06:17

Gebietsliga West: Die SKU Ertl Glas Amstetten Amateure und der SV Union Raika Blindenmarkt lieferten sich vor etwas mehr als 120 Zuschauern ein wahres Torfestival, das schließlich mit 4:3 endete. Blindenmarkt war als Außenseiter in das Spiel gegangen – dementsprechend war die Niederlage keine allzu große Überraschung. Das Hinspiel beim Gast hatte die SKU Amstetten Amateure schlussendlich mit 4:1 für sich entschieden.

Lange konnten sich die beiden Teams lediglich belauern. Firat Inal brachte sein Team dann mit einem 18-Meter-Schuss in der 27. Minute nach vorn.

Nur vier Minuten später legten die Gastgeber nach. Kaltrim Berisha erhöhte für die Amstetten Amateure auf 2:0 (31.). Noch bevor es in die Halbzeit ging, war Stefan Luger mit dem 1:2 für den SV Union Raika Blindenmarkt zur Stelle (44.). Zur Pause wusste die SKU Ertl Glas Amstetten Amateure eine hauchdünne Führung auf der Habenseite.

Sura-Doppelpack reicht nicht mehr

In der 54. Minute erzielte Peter Sura nach einem Eckball per Kopf das 2:2 für Blindenmarkt. Durch einen Treffer von Jan-Sebastian Koppensteiner erzielte die SKU Amstetten Amateure die 3:2-Führung (76.). Die Vorentscheidung gelang den Heimischen dann in der Schlussphase. David Wimmer beförderte das Leder zum 4:2 des Heimteams über die Linie (82.). Doch das sollte es noch nicht gewesen sein. In der Nachspielzeit (92.) gelang Patrick Sura der Anschlusstreffer für den SV Union Raika Blindenmarkt. Letzten Endes ging die Amstetten Amateure im Duell mit Blindenmarkt als Sieger hervor.

Die SKU Ertl Glas Amstetten Amateure hat nach dem Erfolg weiterhin die Rolle des Führenden inne. Die Offensive der SKU Amstetten Amateure in Schach zu halten ist kein Zuckerschlecken. Auch der SV Union Raika Blindenmarkt war in diesem Spiel mehrmals überfordert. Bereits 32-mal schlugen die Angreifer der Amstetten Amateure in dieser Spielzeit zu. Die SKU Ertl Glas Amstetten Amateure weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von acht Erfolgen, vier Punkteteilungen und zwei Niederlagen vor. Die SKU Amstetten Amateure erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien zehn Zähler.

Blindenmarkt muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Wann bekommt der SV Union Raika Blindenmarkt die Defensivprobleme in den Griff? Nach der Niederlage gegen die Amstetten Amateure gerät man immer weiter in die Bredouille. Die Defensive von Blindenmarkt muss bis dato zu viele Gegentreffer verschmerzen – bereits 29-mal war dies der Fall. Vier Siege, drei Remis und sieben Niederlagen hat der SV Union Raika Blindenmarkt momentan auf dem Konto.

Die SKU Ertl Glas Amstetten Amateure tritt am Freitag, den 22.03.2024, um 19:30 Uhr, bei der SG Waidhofen an. Einen Tag später (15:30 Uhr) empfängt Blindenmarkt den ASK Loosdorf.

Gebietsliga West: SKU Ertl Glas Amstetten Amateure – SV Union Raika Blindenmarkt, 4:3 (2:1)

92 Patrick Sura 4:3

82 David Wimmer 4:2

76 Jan-Sebastian Koppensteiner 3:2

54 Peter Sura 2:2

44 Stefan Luger 2:1

31 Kaltrim Berisha 2:0

27 Firat Inal 1:0

