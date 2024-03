Blindenmarkt bezwingt Loosdorf

Spielberichte

Gebietsliga West: Der SV Union Raika Blindenmarkt und der ASK Loosdorf boten den 150 Zuschauern zahlreiche Tore und trennten sich zum Schluss mit 3:2. Die Vorzeichen hatten auf Sieg zugunsten des ASK Loosdorf gestanden. Die 90 Minuten zeigten jedoch, dass Loosdorf der Favoritenrolle nicht gerecht wurde. Das Hinspiel hatte der Gast für sich entschieden und einen 3:0-Sieg verbucht.

Nach etwa einer Viertelstunde reklamierten die Heimischen Elfmeter, doch den gab es nicht. Das erste Tor des Spiels ging an den ASK Loosdorf. Allerdings gelang dies nur mithilfe von Blindenmarkt: 1:0 für den ASK Loosdorf durch ein Eigentor von Daniel Köstler in der 27. Minute.

Doch die Gastgeber fanden noch vor dem Pausenpfiff eine passende Antwort. Das 1:1 des SV Union Raika Blindenmarkt stellte Modra Lehel-Hunor sicher (35.). Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat.

Lehel-Hunor tütet den Sieg ein

Der vermeintliche Favorit startete erfolgreicher in Halbzeit zwei und ging erneut in Führung. Michal Sojka machte in der 50. Minute das 2:1 von Loosdorf perfekt.

Doch die Freude über die Führung dauerte nicht lange an. Der ASK Loosdorf bejubelte noch das letzte Erfolgserlebnis, als Lukas Reisner für den Ausgleich sorgte (55.). Der Treffer zum 3:2 sicherte Blindenmarkt nicht nur die Führung – es war auch bereits der zweite von Lehel-Hunor in diesem Spiel (80.). Schließlich sprang für den Gastgeber gegen den ASK Loosdorf ein Dreier heraus.

Der SV Union Raika Blindenmarkt muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Im Tableau hatte der Sieg von Blindenmarkt keine Auswirkungen, es bleibt bei Platz zehn. Die Defensive des SV Union Raika Blindenmarkt muss bis dato zu viele Gegentreffer verschmerzen – bereits 31-mal war dies der Fall. Blindenmarkt bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt fünf Siege, drei Unentschieden und sieben Pleiten. Der SV Union Raika Blindenmarkt befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen neun Punkte.

Bei Loosdorf präsentierte sich die Abwehr angesichts 30 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (40). Nach 15 absolvierten Begegnungen nimmt der ASK Loosdorf den vierten Platz in der Tabelle ein. Sieben Siege, drei Remis und fünf Niederlagen hat der ASK Loosdorf derzeit auf dem Konto. Mit sieben von 15 möglichen Zählern aus den letzten fünf Spielen hat Loosdorf noch Luft nach oben.

Am kommenden Samstag tritt Blindenmarkt beim SV Reifen Weichberger Oberndorf an, während der ASK Loosdorf einen Tag zuvor die SG Waidhofen empfängt.

Gebietsliga West: SV Union Raika Blindenmarkt – ASK Loosdorf, 3:2 (1:1)

80 Modra Lehel-Hunor 3:2

55 Lukas Reisner 2:2

50 Michal Sojka 1:2

35 Modra Lehel-Hunor 1:1

27 Eigentor durch Daniel Koestler 0:1

