USV Oed/Zeillern überflügelt Hainfeld in der Tabelle

Details Sonntag, 24. März 2024 04:56

Gebietsliga West: Rund 170 Besucher kamen nach Hainfeld, wollten das Spiel der 15. Runde mitverfolgen und sahen einen klaren Auswärtserfolg. Mit 0:4 verlor der SC Hainfeld am vergangenen Samstag deutlich gegen den USV Lehner Oed/Zeillern. Im Hinspiel wurde Hainfeld mit 0:4 abgeschossen.

Praktisch mit der ersten Torchance trafen die Gäste auch zur Führung. Für das erste Tor sorgte Jiri Valenta. In der 25. Minute traf der Spieler des USV Oed/Zeillern ins Schwarze. Noch vor der Halbzeit legte der Gast seinen zweiten Treffer nach (40.). Matteo Mühlböck ließ sich als Torschütze feiern. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten.

Dritter Treffer als Vorentscheidung

Fünf Minuten nach Wiederbeginn fanden die Gastgeber ihre beste Möglichkeit vor. Doch mit dem 3:0 durch Niklas Spindler schien die Partie bereits in der 51. Minute mit Oed/Z. einen sicheren Sieger zu haben. Auch kurze Zeit später (54.) vergab Hainfeld eine weitere Chance auf den ersten Treffer in diesem Spiel. Der vierte Streich des USV Lehner Oed/Zeillern war Nikola Zec vorbehalten (86.). Ein starker Auftritt ermöglichte dem USV Oed/Zeillern am Samstag einen ungefährdeten Erfolg gegen den SC Hainfeld.

Nach 15 absolvierten Begegnungen nimmt Hainfeld den siebten Platz in der Tabelle ein.

Oed/Z. machte in der Tabelle einen Schritt nach vorne und steht nun auf dem sechsten Platz. Die Hintermannschaft ist das Prunkstück des USV Lehner Oed/Zeillern. Insgesamt erst 15-mal gelang es dem Gegner, den USV Oed/Zeillern zu überlisten.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher sechs Siege ein.

Das nächste Mal ist der SC Hainfeld am 01.04.2024 gefordert, wenn man beim SCU Euratsfeld antritt. Kommenden Sonntag (16:30 Uhr) bekommt Oed/Z. Besuch vom TSV Meisl Grein.

Gebietsliga West: SC Hainfeld – USV Lehner Oed/Zeillern, 0:4 (0:2)

86 Nikola Zec 0:4

51 Niklas Spindler 0:3

40 Matteo Muehlboeck 0:2

25 Jiri Valenta 0:1

