SG Waidhofen verliert Spitzenspiel bei ASK Loosdorf

Gebietsliga West: Durch ein 2:0 holte sich der ASK Loosdorf in der Partie gegen die SG Waidhofen vor rund 270 Besuchern drei Punkte. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich Loosdorf die Nase vorn. Im Hinspiel hatte der finale Pfiff des Unparteiischen SG Waidhofen beim Stand von 3:1 zum Sieger gemacht.

Der ASK Loosdorf ging vor 270 Zuschauern in Führung. Fabian Haberl war es, der in der 28. Minute zur Stelle war und per Kopf traf. In der 36. Minute musste Loosdorfs Schlussmann mit einer Glanzparade den Ausgleich verhindern. Zum Abpfiff der ersten Halbzeit hatte die Heimmannschaft einen knappen Vorsprung herausgespielt.

Rülling sichert den Dreier

In der 64. Minute brachte der ASK Loosdorf das Netz erneut zum Zappeln. Valentin Rülling ließ sich als Torschütze feiern. In der 80. Spielminute scheiterten die Gäste dann nochmal an der Stange. Als der Unparteiische die Partie abpfiff, reklamierte Loosdorf schließlich einen 2:0-Heimsieg für sich.

Beim ASK Loosdorf präsentierte sich die Abwehr angesichts 30 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (42). Der ASK Loosdorf verbuchte insgesamt acht Siege, drei Remis und fünf Niederlagen.

Sieben Siege, vier Remis und fünf Niederlagen hat die SG Waidhofen derzeit auf dem Konto. Mit sieben von 15 möglichen Zählern aus den letzten fünf Spielen hat der Gast noch Luft nach oben.

Mit diesem Sieg zog Loosdorf an SG Waidhofen vorbei auf Platz zwei. Die SG Waidhofen fiel auf die dritte Tabellenposition.

Nächster Prüfstein für den ASK Loosdorf ist der SCU Wallsee (Freitag, 20:00 Uhr). SG Waidhofen misst sich am selben Tag mit dem SV Reifen Weichberger Oberndorf (19:30 Uhr).

Gebietsliga West: ASK Loosdorf – SG Waidhofen, 2:0 (1:0)

64 Valentin Ruelling 2:0

28 Fabian Haberl 1:0

