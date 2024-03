Die SKU Amstetten Amateure besiegen den SCU Wallsee

Spielberichte

Details Sonntag, 31. März 2024 04:10

Gebietsliga West: Am Samstag trafen vor rund 150 Zuschauern die SKU Amstetten Amateure und Wallsee aufeinander. Das Match entschied die Amstetten Amateure mit 3:1 für sich. Was die Favoritenrolle betrifft, waren sich die Experten vorab einig und wurden in ihrer Einschätzung letztlich auch nicht enttäuscht. Im Hinspiel hatten sich die Mannschaften mit einem 1:1-Unentschieden getrennt.

Die Heimelf nutzte gleich die erste Torchance zum 1:0. Für den Führungstreffer der SKU Ertl Glas Amstetten Amateure zeichnete Stefan Kupresak verantwortlich (11.). In der 16. Minute brachte Lukas Haberhauer das Netz für den Tabellenführer nach einem Freistoß zum Zappeln.

Das 2:0 nach einem Freistoß in den 16er der Wallseeer. Keine Gegenwehr, das ist zu wenig. GustavSchielauge, Ticker-Reporter

Mit dem 3:0 durch David Wimmer schien die Partie bereits in der 33. Minute mit dem Gastgeber einen sicheren Sieger zu haben. Der dominante Vortrag der SKU Amstetten Amateure im ersten Spielabschnitt zeigte sich an der deutlichen Halbzeitführung.

Fehringer gelingt nur noch der Ehrentreffer

Lange Zeit verwaltete die Heimelf das klare Ergebnis. Erst in der Nachspielzeit fiel wieder ein Treffer. Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Thomas Fehringer für denTreffer zum 3:1 sorgte (93.). Schlussendlich verbuchte die Amstetten Amateure gegen den SCU Wallsee einen überzeugenden Heimerfolg.

Nach 16 Spieltagen und nur drei Niederlagen stehen für die SKU Ertl Glas Amstetten Amateure 31 Zähler zu Buche. Offensiv konnte der SKU Amstetten Amateure in der Gebietsliga West kaum jemand das Wasser reichen, was die 35 geschossenen Treffer nachhaltig dokumentieren. Zuletzt lief es erfreulich für die Amstetten Amateure, was zehn Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Zu mehr als Platz zwölf reicht die Bilanz von Wallsee derzeit nicht. Die Offensive der Gäste zeigt sich bislang äußerst abschlussschwach – 18 geschossene Treffer stellen den schlechtesten Ligawert dar. Fünf Siege, drei Remis und acht Niederlagen hat der SCU Wallsee momentan auf dem Konto.

Am kommenden Samstag trifft die SKU Ertl Glas Amstetten Amateure auf den SC Hainfeld, Wallsee spielt tags zuvor gegen den ASK Loosdorf.

Gebietsliga West: SKU Ertl Glas Amstetten Amateure – SCU Wallsee, 3:1 (3:0)

93 Thomas Fehringer 3:1

33 David Wimmer 3:0

16 Lukas Haberhauer 2:0

11 Stefan Kupresak 1:0

