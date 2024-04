USV Oed/Zeillern überflügelt Euratsfeld in der Tabelle

Spielberichte

Details Sonntag, 07. April 2024 04:19

Gebietsliga West: Etwa 250 Zuschauer verfolgten im Hochkogelstadion das Spiel der 17. Runde zwischen dem SCU Euratsfeld und dem USV Oed/Zeillern. Gegen den USV Oed/Zeillern holte sich Euratsfeld eine 0:2-Schlappe ab. Im Hinspiel hatte Oed/Z. einen 2:0-Sieg für sich reklamiert.

Die Gäste versuchten das Spiel zu dominieren und die Heimelf verlegte sich vorerst auf das Konterspiel. In Minute 29 hatten die Gastgeber ihre erste gute Möglichkeit, doch die Gäste antworteten im Gegenzug mit ihrer ersten Chance. Nikola Zec brachte den SCU Euratsfeld in der 35. Minute ins Hintertreffen.

Tor, Toor, Tooor für USV Lehner Oed/Zeillern zum 0:1. Die Nummer 31 eröffnet das Schützenfest. Die Gäste sind in Führung. chiara, Ticker-Reporter

Auch im Anschluss hatten die Gäste weitere Möglichkeiten die Führung auszubauen. In Minute 41 vergaben die Heimischen die Chance auf den Ausgleich. Zur Pause behielt der USV Lehner Oed/Zeillern die Nase knapp vorn.

Schneller Treffer nach der Pause

Kurz nach Wiederbeginn legten die Gäste mit dem zweiten Treffer nach. In der 50. Minute erhöhte Leo Zefi auf 2:0 für den Gast.

Tor, Toor, Tooor für USV Lehner Oed/Zeillern zum 0:2. Mit der Nummer 11, Zefi Leo nsch einen Heber über den Tormann. Ein herber Rückschlag für die Heimmanschaft. chiara, Ticker-Reporter

Euratsfeld versuchte alles um den Anschlusstreffer zu erzielen, doch der wollte nicht gelingen. Mit dem Schlusspfiff durch den Unparteiischen gewann der USV Oed/Zeillern gegen Euratsfeld.

Mit nur 16 Gegentoren hat Oed/Z. die beste Defensive der Gebietsliga West.

Mit diesem Sieg zog der USV Lehner Oed/Zeillern am SCU Euratsfeld vorbei auf Platz vier. Das Heimteam fiel auf die sechste Tabellenposition. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher sieben Siege ein. Mit insgesamt 26 Zählern befindet sich der USV Oed/Zeillern voll in der Spur. Die Formkurve von Euratsfeld dagegen zeigt nach unten.

Am kommenden Samstag trifft der SCU Euratsfeld auf die SKU Ertl Glas Amstetten Amateure, Oed/Z. spielt am selben Tag gegen den ATSV Schönfeld/T.

Gebietsliga West: SCU Euratsfeld – USV Lehner Oed/Zeillern, 0:2 (0:1)

50 Leo Zefi 0:2

35 Nikola Zec 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.