Gebrauchter Tag für ASK Loosdorf gegen Hainfeld

Spielberichte

Details Samstag, 13. April 2024 01:41

Gebietsliga West: Dem vermeintlichen Underdog, dem SC Hainfeld, wusste der ASK Loosdorf nichts entgegenzusetzen und kassierte vor rund 220 Besuchern ein herbes 1:4. Unerwartet und schmerzlich zugleich war die Niederlage für die Hausherren, die sich Hainfeld beugen mussten. Das Hinspiel beim Gast hatte der ASK Loosdorf schlussendlich mit 4:2 für sich entschieden.

Horen Sarikyan brachte sein Team in der 14. Minute nach vorn. Nur zehn Minuten später legten die Gäste nach. David Petrovic beförderte das Leder zum 2:0 des SC Hainfeld über die Linie (24.). Mit dem 3:0 von Florian Daxböck für Hainfeld war das Spiel eigentlich schon entschieden (32.). Loosdorf ließ zumindest bis zur Pause kein weiteres Tor zu und so blieb es bis zum Halbzeitpfiff beim deutlichen Vorsprung des SC Hainfeld.

Loosdorf patzt im Titelkampf

Für das 1:3 des ASK Loosdorf zeichnete Aleksandar Demonjic mit einem Strafstoß verantwortlich (63.). Sarikyan schraubte das Ergebnis in der 84. Minute mit dem 4:1 für Hainfeld in die Höhe. Ein starker Auftritt ermöglichte dem SC Hainfeld am Freitag einen ungefährdeten Erfolg gegen den ASK Loosdorf.

Bei Loosdorf präsentierte sich die Abwehr angesichts 37 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (48). Trotz der überraschenden Pleite bleibt der Gastgeber in der Tabelle stabil. Der ASK Loosdorf verbuchte insgesamt neun Siege, drei Remis und sechs Niederlagen. Der ASK Loosdorf baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Hainfeld klettert nach diesem Spiel auf den siebten Tabellenplatz. Sieben Siege, fünf Remis und sechs Niederlagen hat der SC Hainfeld derzeit auf dem Konto.

Am kommenden Samstag trifft Loosdorf auf den SCU Euratsfeld, Hainfeld spielt am selben Tag gegen den SV Reifen Weichberger Oberndorf.

Gebietsliga West: ASK Loosdorf – SC Hainfeld, 1:4 (0:3)

84 Horen Sarikyan 1:4

63 Aleksandar Demonjic 1:3

32 Florian Daxböck 0:3

24 David Petrovic 0:2

14 Horen Sarikyan 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.