Euratsfeld nach Niederlage gegen Loosdorf seit fünf Spielen ohne Sieg

Details Sonntag, 21. April 2024 01:32

Gebietsliga West: Etwa 150 Zuschauer kamen ins Hochkogelstadion nach Euratsfeld. Euratsfeld und der ASK Loosdorf lieferten sich ein spannendes Spiel, das 2:3 endete. Loosdorf wurde der Favoritenrolle somit gerecht. Das Hinspiel hatte der Gast erfolgreich gestalten und mit 3:1 gewinnen können.

Doch der ASK Loosdorf erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Michal Sojka traf in der zweiten Minute ind lange Eck zur frühen Führung. In den nächsten Minuten kamen die Hausherren zu einigen guten Möglichkeiten. Lukas Lueger schoss für den SCU Euratsfeld in der zwölften Minute das erste Tor, als er nach einem Eckball per Kopf zur Stelle war.

Aus dem Nichts gibts einen Eckball für die Heimischen - nach perfekter Flanke kommt Lueger stark zum Kopfball - weltklasse! maxwogna, Ticker-Reporter

Doch postwendend fanden die Gäste die passende Antwort. Michael Henickl stellte die Weichen für den ASK Loosdorf auf Sieg, als er in Minute 14 mit dem 2:1 zur Stelle war. Aleksandar Demonjic beförderte das Leder zum 3:1 von Loosdorf über die Linie (22.).

Nach Pass in die Spitze geht der Ball zuerst nach Lupfer an die Stange und per Nachschuss ins Tor! maxwogna, Ticker-Reporter

Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Kevin Hammerl in der 26. Minute, als er aus spitzem Winkel zum 2:3 treffen konnte. Jakob Zeilinger von Euratsfeld bekam vom Unparteiischen die Rote Karte zu sehen (39.) Der Unparteiische beendete schließlich eine Partie, die zwei grundverschiedene Halbzeiten gezeigt hatte. Während es in Durchgang eins hin und her ging und der ASK Loosdorf eine Führung für sich reklamierte, verlief die zweite Hälfte torlos. Denn die Torchancen konnte keine der beiden Mannschaften zu einem Treffer verwerten. Am Ende feierte der ASK Loosdorf drei Punkte für das Klassement.

Euratsfeld hängt im Tabellenmittelfeld fest

Der SCU Euratsfeld führt mit 24 Punkten die zweite Tabellenhälfte an. Sieben Siege, drei Remis und neun Niederlagen hat das Heimteam derzeit auf dem Konto.

Bei Loosdorf präsentierte sich die Abwehr angesichts 39 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (51). Die drei Punkte brachten für den ASK Loosdorf keinerlei Veränderung hinsichtlich der Tabellenposition. Der ASK Loosdorf sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf zehn summiert. In der Bilanz kommen noch drei Unentschieden und sechs Niederlagen dazu.

Euratsfeld kommt aktuell einfach nicht auf die Beine. In den letzten fünf Begegnungen wurde nicht ein Sieg verbucht, während Loosdorf dagegen schon 33 Punkte auf dem Konto hat.

Am kommenden Samstag trifft der SCU Euratsfeld auf den SV Reifen Weichberger Oberndorf, der ASK Loosdorf spielt am selben Tag gegen die SKU Ertl Glas Amstetten Amateure.

Gebietsliga West: SCU Euratsfeld – ASK Loosdorf, 2:3 (2:3)

26 Kevin Hammerl 2:3

22 Aleksandar Demonjic 1:3

14 Michael Henickl 1:2

12 Lukas Lueger 1:1

2 Michal Sojka 0:1

