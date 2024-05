SG Waidhofen dominiert ATSV Schönfeld/T. in einem torreichen Match

Spielberichte

Details Samstag, 04. Mai 2024 03:14

Ein unvergessliches Fußballfest erlebten die Fans beim Aufeinandertreffen von SG Waidhofen und ATSV Schönfeld/T., bei dem die Spielgemeinschaft SC/FC Waidhofen/Ybbs einen beeindruckenden 6:2 Sieg einfahren konnte. Von Beginn an zeigte die Heimmannschaft eine dominante Leistung, die im Laufe des Spiels nur noch beeindruckender wurde. Bereits in der ersten Halbzeit setzte SG Waidhofen die Weichen auf Sieg und konnte diesen Vorsprung in der zweiten Hälfte weiter ausbauen.

Ein Spiel beginnt mit hohem Tempo

Die Partie begann energiegeladen mit dem Anpfiff um 19:30 Uhr. SG Waidhofen zeigte sich von der ersten Minute an entschlossen, das Spiel zu dominieren, was sich bereits in der 16. Minute bezahlt machte. Philipp Zulechner erzielte das erste Tor für die Spielgemeinschaft SC/FC Waidhofen/Ybbs und brachte die Heimmannschaft in Führung. Doch die Schönfelder ließen sich nicht so leicht abschütteln und glichen durch einen Elfmeter von Philip Grubmüller in der 27. Minute aus. Die Antwort von SG Waidhofen folgte prompt, als Zoran Milutinovic nur acht Minuten später zum 2:1 traf. Die Schönfelder zeigten jedoch erneut Kampfgeist und glichen durch Gazmend Thaqi in der 37. Minute zum 2:2 aus. Kurz vor der Halbzeitpause gelang es Philipp Zulechner, sein zweites Tor zu erzielen und seine Mannschaft mit einem Stand von 3:2 in die Pause zu führen.

Die zweite Halbzeit: Ein Torfestival

Nach der Pause ließ SG Waidhofen keinen Zweifel daran, wer das Spielfeld als Sieger verlassen würde. Nur eine Minute nach Wiederanpfiff erhöhte Bojan Glavas den Vorsprung auf 4:2. Die Spielgemeinschaft SC/FC Waidhofen/Ybbs setzte ihre Torjagd fort und baute den Vorsprung durch ein weiteres Tor von Philipp Zulechner in der 51. Minute auf 5:2 aus. Antonio Pejazic krönte die Leistung von SG Waidhofen mit seinem Tor in der 58. Minute zum 6:2. Trotz einiger Spielerwechsel auf beiden Seiten konnte ATSV Schönfeld/T. den Rückstand nicht mehr aufholen, und das Spiel endete mit einem beeindruckenden 6:2 Sieg für SG Waidhofen.

Das Spiel zeigte nicht nur die offensive Stärke von SG Waidhofen, sondern auch die Entschlossenheit und den Kampfgeist beider Teams. Während die Spielgemeinschaft SC/FC Waidhofen/Ybbs ihre Chancen effizient nutzte, hatte ATSV Schönfeld/T. trotz eines starken Starts und zwischenzeitlicher Gleichstände Mühe, das Spiel an sich zu reißen. Mit diesem Sieg untermauert SG Waidhofen seine Ambitionen und zeigt, dass mit ihnen in dieser Saison zu rechnen ist.

Gebietsliga West: SG Waidhofen : Schönfeld/T. - 6:2 (3:2)

58 Antonio Pejazic 6:2

51 Philipp Zulechner 5:2

46 Bojan Glavas 4:2

45 Philipp Zulechner 3:2

37 Gazmend Thaqi 2:2

35 Zoran Milutinovic 2:1

27 Philip Grubmüller 1:1

16 Philipp Zulechner 1:0

