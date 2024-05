Spannung bis zur letzten Minute: SCU Euratsfeld ringt ASK Kematen nieder

Spielberichte

Details Sonntag, 05. Mai 2024 03:03

Ein dramatisches Spiel fand am Samstag zwischen dem SCU Euratsfeld und ASK Metran Kematen statt, welches die Zuschauer bis zur letzten Sekunde in Atem hielt. Der Sportclub Union Euratsfeld setzte sich in einem packenden Match mit 3:2 gegen die Gäste durch, nachdem das Spiel lange Zeit auf Messers Schneide stand. Die Begegnung war geprägt von intensiven Duellen, spektakulären Toren und entscheidenden Momenten, die letztendlich den Ausschlag zugunsten der Euratsfelder gaben.

Turbulente Anfangsphase und Führung für Euratsfeld

Bereits in der ersten Halbzeit zeigte sich, dass beide Mannschaften gewillt waren, den Sieg zu erringen. Der SCU Euratsfeld, bekannt für sein engagiertes Spiel, setzte die Gäste von Beginn an unter Druck.

Eckball stark getreten auf den kopfballgefährlichen Salzmann, der nur mehr den Kopf hinhalten muss. maxwogna, Ticker-Reporter

Die erste große Chance des Spiels nutzte Lukas Salzmann in der 17. Minute, um die Euratsfelder mit einem gezielten Kopfball nach einem Eckball in Führung zu bringen. Dieser Treffer gab den Gastgebern zusätzlichen Schwung, während ASK Kematen sich bemühte, ins Spiel zu finden und gefährliche Konter zu setzen.

Langer Querball von Raab. Clem auf Tröscher, der rechts vorbeizieht und eine starke Flanke auf Hammerl bringt - Kopfball an die Latte, Nachschuss von Lueger aus 20m geht drüber. maxwogna, Ticker-Reporter

Trotz einiger guter Chancen auf beiden Seiten blieb es bis zur Halbzeitpause beim knappen Vorsprung für die Euratsfelder.

Kematen schlägt zurück, Euratsfeld behält die Oberhand

Die zweite Halbzeit begann mit einem Paukenschlag durch ASK Kematen, die durch Martin Janecka in der 49. Minute den Ausgleich erzielten. Janecka bewies einmal mehr seine Kaltschnäuzigkeit, als er nach einem schnellen Angriff den Ball im Netz der Gastgeber versenkte.

Janecka mit einem starken Elfmeter ins linke untere Eck - keine Chance für Etlinger. maxwogna, Ticker-Reporter

Die Gäste drängten nun auf die Führung, und in der 56. Minute war es erneut Janecka, der vom Elfmeterpunkt aus zum 2:1 für Kematen traf. Die Partie schien zu kippen, doch der SCU Euratsfeld ließ sich nicht beirren. Andreas Eder zeigte seine Klasse, indem er in der 76. Minute einen Elfmeter souverän verwandelte und somit das Spiel wieder ausglich.

Mittlerweile ein sehr hitziges Spiel, auch auf den Rängen - man merkt das beide Teams die 3 Punkte brauchen. maxwogna, Ticker-Reporter

Die entscheidenden Momente des Spiels ereigneten sich in den letzten Minuten. In der 81. Minute sorgte Lukas Salzmann mit seinem zweiten Treffer des Tages für die erneute Führung des SCU Euratsfeld. Salzmann, der eine Flanke perfekt mit dem Volley nahm, ließ dem Torwart von Kematen keine Chance und brachte die Euratsfelder kurz vor Schluss in Front. Trotz intensiver Bemühungen von Kematen, den Ausgleich zu erzielen, und einer Roten Karte für den Trainer von Kematen, Ermin Sovtic, in der 90. Minute, gelang es den Gästen nicht, das Blatt noch einmal zu wenden. Das Spiel endete mit einem 3:2-Erfolg für den SCU Euratsfeld, der damit wichtige Punkte im Kampf um die Tabellenspitze sammelte.

Gebietsliga West: Euratsfeld : Kematen - 3:2 (1:0)

81 Lukas Salzmann 3:2

76 Andreas Eder 2:2

56 Martin Janecka 1:2

49 Martin Janecka 1:1

17 Lukas Salzmann 1:0

