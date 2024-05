Spannendes Unentschieden zwischen ASK Kematen und SKU Amstetten Amateure

Spielberichte

Im Rahmen der 22. Runde der Gebietsliga West lieferten sich der ASK Kematen und die SKU Amstetten Amateure ein packendes Duell, das mit einem 2:2-Unentschieden endete. Trotz zahlreicher Chancen auf beiden Seiten konnte kein Team die Oberhand gewinnen. Die Zuschauer sahen eine Begegnung, die bis zum Schlusspfiff spannend blieb.

Erste Halbzeit: Kematen geht in Führung

Die Partie begann mit einem starken Ballbesitz der Gäste aus Amstetten, die in den ersten Minuten 80% Ballbesitz verzeichneten, jedoch keine zählbaren Chancen kreieren konnten. Der ASK Kematen, der im Abstiegskampf wichtige Punkte benötigte, fand nach anfänglichen Schwierigkeiten besser ins Spiel.

Keine richtigen Torchancen auf beiden Seiten. HarryMaguire, Ticker-Reporter

Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase, in der keine der Mannschaften signifikante Torchancen hatte, brach Martin Janecka in der 43. Minute den Bann. Er umkurvte geschickt den Torhüter Willersberger und schob den Ball zur 1:0 Führung für den ASK Kematen ein. Diese Führung hielt bis zur Halbzeit, wobei Kematen leicht überlegen war.

Zweite Halbzeit: Tore und Spannung bis zum Schluss

Die zweite Hälfte startete mit einem Paukenschlag von SKU Amstetten Amateure.

Super durchgesetzt auf der Seite von der Nr10 Wimmer, der bringt dann die Flanke und die verwertet die Nr7 Berisha per Kopf. HarryMaguire, Ticker-Reporter

Kurz nach Wiederanpfiff, in der 46. Minute, setzte sich Wimmer auf der Seite durch und seine Flanke fand Kaltrim Berisha, der per Kopf das 1:1 erzielte.

Lattenschuss von der Nr9 Hubert (50.)! HarryMaguire, Ticker-Reporter

Die Gäste legten nach und in der 57. Minute war es erneut Berisha, der nach einer ähnlichen Aktion wie beim ersten Tor, den Ball zum 1:2 ins Netz köpfte. ASK Kematen antwortete jedoch vehement und erzielte in der 65. Minute den Ausgleich. Ein langer Ball erreichte Janecka, der einen Stanglpass zu Lukas Schattleitner brachte, der den Ball zum 2:2 einschob.

Trotz weiterer Chancen auf beiden Seiten, darunter eine Riesenchance für Janecka in der 90. Minute, bei der er allein auf den Torwart zulief aber den Ball nicht im Netz unterbringen konnte, blieb es beim Unentschieden. Die letzte Minute des Spiels bot keine weiteren Aufreger, und so endete das Spiel gerecht mit einem 2:2 Unentschieden.

Beide Teams zeigten eine engagierte Leistung und hatten Möglichkeiten, das Spiel für sich zu entscheiden. Letztendlich mussten sich beide mit einem Punkt zufriedengeben, was die Spannung in der Liga weiterhin hoch hält. Für den ASK Kematen war es ein wichtiger Punkt im Kampf gegen den Abstieg, während die Amateure von SKU Amstetten weiterhin um die oberen Tabellenplätze mitspielen. Das nächste Spiel verspricht für beide Teams, mindestens ebenso herausfordernd zu werden.

Gebietsliga West: Kematen : Amstetten Amateure - 2:2 (1:0)

65 Lukas Schattleitner 2:2

57 Kaltrim Berisha 1:2

46 Kaltrim Berisha 1:1

43 Martin Janecka 1:0

