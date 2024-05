Dramatische Tore und eine starke Leistung führen USV Oed/Zeillern zum Sieg gegen Blindenmarkt

Spielberichte

Details Sonntag, 12. Mai 2024 02:51

Im Rahmen der 22. Runde der Gebietsliga West lieferten sich der USV Oed/Zeillern und der SV Union Raika Blindenmarkt ein packendes Fußballspiel, das mit einem deutlichen 4:1 Sieg für die Hausherren endete. Der USV Oed/Zeillern zeigte eine beeindruckende Leistung, während Blindenmarkt trotz Kampfgeist das Nachsehen hatte. Das Spiel, welches mit einer leichten Verspätung begann, hielt die Fans bis zum Schlusspfiff in Atem.

Früher Führungstreffer setzt den Ton

Valenta haut Kopfball zentral von 7m am langen Eck vorbei (2.). Textilvergehen, Ticker-Reporter

Die Partie begann mit hohem Tempo, als Julian Waser bereits in der 8. Minute den USV Oed/Zeillern in Führung brachte. Nach einem dynamischen Spielzug war es Waser, der seine Mannschaft mit einem präzisen Schuss jubeln ließ. Diese frühe Führung gab den Ton für den Rest des Spiels vor. Die Blindenmarkter antworteten jedoch schnell und fanden in der 23. Minute durch Valentin Mille den Ausgleich. Mille profitierte von einem abgewehrten Schuss und netzte zum 1:1 ein, was kurzzeitig die Hoffnungen der Gäste weckte.

Dennoch ließ der USV Oed/Zeillern sich nicht beirren. Kurz vor der Halbzeitpause, in der 45. Minute, demonstrierte Jiri Valenta seine Freistoßkünste und brachte seine Mannschaft mit einem wunderschönen Treffer erneut in Führung. Dieses Tor kurz vor der Halbzeit erwies sich als wichtiger psychologischer Vorteil für die Heimmannschaft.

Zweite Halbzeit bringt Entscheidung

In der zweiten Hälfte erhöhten die Gastgeber den Druck weiter. Izudin Vejzovic zeigte in der 55. Minute seine Klasse, als er nach einem brillanten Pass von Zefi Leo den Torhüter umspielte und zum 3:1 einschoss. Diese Aktion zeigte die Entschlossenheit und das technische Können von Vejzovic und setzte ein starkes Zeichen gegenüber den Gegnern.

Als wäre das nicht genug, krönte Nikola Zec seine Leistung mit einem Kopfballtor in der 77. Minute, welches das Spiel endgültig entschied. Zec, der hoch stieg und den Ball kraftvoll ins Netz köpfte, besiegelte den 4:1 Endstand für den USV Oed/Zeillern. Die letzten Minuten des Spiels verwalteten die Gastgeber geschickt und ließen keine Zweifel an ihrem Siegeswillen.

Das Spiel endete mit einem klaren und verdienten Sieg für den USV Oed/Zeillern, der sich damit weiter an der Spitze der Tabelle festsetzt. Die Blindenmarkter hingegen müssen sich von dieser Niederlage erholen und ihre Strategie für die kommenden Spiele überdenken. Dieses Spiel wird sicherlich als ein Highlight in der Saison des USV Oed/Zeillern in Erinnerung bleiben, dank der effektiven Umsetzung ihrer Chancen und der starken Teamleistung.

Gebietsliga West: Oed/Z. : Blindenmarkt - 4:1 (2:1)

77 Nikola Zec 4:1

55 Izudin Vejzovic 3:1

46 Jiri Valenta 2:1

23 Valentin Mille 1:1

8 Julian Waser 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.