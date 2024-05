Torspektakel: Oberndorf und Loosdorf trennen sich mit einem 4:4-Unentschieden

Spielberichte

Ein dramatisches Spiel erlebten die Zuschauer beim Aufeinandertreffen zwischen dem SV Reifen Weichberger Oberndorf und dem ASK Loosdorf in der 22. Runde der Gebietsliga West. Die Partie endete in einem torreichen Unentschieden von 4:4, wobei die entscheidenden Momente erst in den letzten Minuten des Spiels fielen. Beide Teams zeigten eine kämpferische Leistung und sorgten für einen spannenden Fußballnachmittag.

Anfangsphase: Oberndorf setzt die ersten Akzente

Die Oberndorfer starteten energisch in die Partie. Schon in der 19. Minute konnte Lukas Puchegger sein Team in Führung bringen, indem er einen Elfmeter sicher verwandelte. Dies gab den Hausherren zunächst Rückenwind, doch die Loosdorfer antworteten prompt. In der 29. Minute gelang Michael Henickl der Ausgleich, als er eine flache Hereingabe am kurzen Eck verwertete. Kurz darauf, in der 35. Minute, brachte Elias Schragl die Oberndorfer wieder in Führung, indem er den Ball kraftvoll über die Linie drosch.

Spannende zweite Halbzeit mit vielen Wendungen

Nach der Halbzeitpause intensivierten die Loosdorfer ihre Angriffsbemühungen. Ihre Bemühungen wurden in der 60. Minute belohnt, als Fabian Haberl nach einer Ecke den Ausgleich zum 2:2 erzielte. Die Situation für Loosdorf verbesserte sich weiter, als der Oberndorfer Spieler Matthias Biber in der 58. Minute die Rote Karte sah, was die Gäste in Überzahl brachte.

Anstoß nach dem Tor und nur noch eine Notbremse hilft! karl st, Ticker-Reporter

Trotzdem gelang es den Oberndorfern, sich zurückzukämpfen, und in der 77. Minute erzielte Philipp Penzenauer das 3:3, nachdem er zuvor einige Großchancen vergeben hatte.

Spannendes Match mit Chancen auf beiden Seiten. Oberndorf fürchtet jeden Corner der Gäste. karl st, Ticker-Reporter

Die Partie schien sich dem Ende zu neigen, als Gabriel Kerschbaummeier in der 72. Minute Loosdorf erneut in Führung brachte. Doch die dramatischsten Momente standen noch bevor. In der letzten regulären Spielminute konnte Fabian Haberl für Loosdorf das vermeintlich entscheidende 4:3 erzielen. Doch die Oberndorfer gaben nicht auf und erkämpften sich in der Nachspielzeit einen Elfmeter, den Lukas Puchegger souverän zum 4:4-Endstand verwandelte.

Die letzten Minuten waren ein wahrer Nervenkitzel, beide Teams hatten bis zum Schlusspfiff die Möglichkeit, das Spiel für sich zu entscheiden. Doch am Ende mussten sich sowohl die Oberndorfer als auch die Loosdorfer mit einem Punkt zufriedengeben. Das Unentschieden spiegelt die ausgeglichene und kämpferische Leistung beider Mannschaften wider, die bis zum letzten Moment um jeden Ball gekämpft haben. Dieses Spiel wird sicherlich als eines der spannendsten in der laufenden Saison der Gebietsliga West in Erinnerung bleiben.

Gebietsliga West: Oberndorf : Loosdorf - 4:4 (2:1)

94 Lukas Puchegger 4:4

92 Fabian Haberl 3:4

77 Philipp Penzenauer 3:3

72 Gabriel Kerschbaummeier 2:3

60 Fabian Haberl 2:2

35 Elias Schragl 2:1

29 Michael Henickl 1:1

19 Lukas Puchegger 1:0

