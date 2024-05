Effiziente Greiner sichern sich Sieg in Euratsfeld

Spielberichte

Details Freitag, 17. Mai 2024 20:16

In einem intensiven Duell der 23. Runde der Gebietsliga West standen sich der SCU Euratsfeld und der TSV Meisl Grein gegenüber. Trotz einer kämpferischen Leistung der Euratsfelder konnten sich die Gäste mit einer effizienten Chancenverwertung durchsetzen und das Spiel mit 2:0 gewinnen. Besonders im Fokus standen die Torschützen Robin Rapolter und Adam Meszaros, die für die entscheidenden Momente sorgten.

Rapolter bringt Gäste in Front

Das Spiel begann mit einem frühen Engagement beider Teams, wobei der SCU Euratsfeld unter Druck stand, wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg zu sammeln. Schon in der 1. Minute zeigte Euratsfeld-Torhüter Florian Etlinger seine Klasse, indem er Marcel Tenschert gekonnt im Strafraum aussteigen ließ. Die Greiner, die ohne großen Druck spielen konnten, erzeugten ihrerseits in der 4. Minute die erste Torannäherung durch einen harmlosen Kopfball. Trotz der Bemühungen der Hausherren, das Spiel zu dominieren, waren es die Greiner, die in der 41. Minute durch einen sehenswerten Konter und einen abschließenden Schuss von Robin Rapolter in Führung gingen. Diese Führung hielt bis zur Halbzeit, obwohl beide Teams weitere Chancen vorfanden, das Ergebnis zu ändern.

Meszaros trifft zur Vorentscheidung

Zu Beginn der zweiten Halbzeit erhofften sich die Zuschauer eine spielerische Steigerung. Die Euratsfelder bemühten sich redlich, den Ausgleich zu erzielen, ließen aber die letzte Entschlossenheit vor dem Tor vermissen. In der 49. Minute nutzte Grein einen groben Fehler im Aufbauspiel der Hausherren aus. Adam Meszaros war zur Stelle und erhöhte auf 0:2, indem er den Ball gekonnt im Netz unterbrachte. Dieses Tor zeigte die Effizienz der Greiner, die ihre wenigen Chancen konsequent nutzten.

Trotz weiterer Angriffsbemühungen des SCU, unter anderem ein knapper Weitschuss von Lukas Salzmann in der 55. Minute, blieb das Tor für die Heimmannschaft unerreicht. Die Greiner verteidigten geschickt und ließen kaum zwingende Aktionen zu. In der Schlussphase versuchten die Euratsfelder verzweifelt, zumindest den Anschlusstreffer zu erzielen, doch auch die letzte Großchance des Spiels verfehlte das Ziel, als Florian Meznik in der 90. Minute nur das Außennetz traf. Das Spiel endete schließlich mit einem 2:0-Sieg für die Gäste aus Grein.

Dieser Spielbericht wurde vom Live-Ticker-Reporter maxwogna erstellt.

