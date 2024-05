Späte Wendung in Loosdorf: ASK Kematen dreht das Spiel und siegt 2:1

Spielberichte

Details Samstag, 18. Mai 2024 02:20

In einem spannungsgeladenen Match der 23. Runde in der Gebietsliga West (NÖ) standen sich der ASK Loosdorf und der ASK Metran Kematen gegenüber. Nach einem frühen Tor für die Heimmannschaft schienen die Loosdorfer lange auf der Gewinnerstraße, doch ein dramatisches Finish brachte eine Wende, die den Gästen einen knappen 2:1-Sieg bescherte.

Intensiver Beginn und Führung für Loosdorf

Das Spiel begann emotional, da die Loosdorfer mit einer Trauerminute an einen kürzlich verstorbenen Funktionär gedachten. Unmittelbar nach dem Anpfiff zeigte sich Loosdorf entschlossen und erarbeitete sich bereits in der 5. Minute den ersten Torschuss, der allerdings sein Ziel verfehlte. Die ersten Spielminuten gehörten überwiegend den Heimmannschaft, die durch aggressives Pressing und schnelle Angriffe auffiel.

Im Konter Kopfball knapp über das Tor von Kematen (14.). Hichris, Ticker-Reporter

In der 32. Minute traf ein Schuss der Loosdorfer die Latte, was die Fans bereits jubeln ließ. Nur eine Minute später, in der 33. Minute, konnte Valentin Rülling die anhaltende Dominanz der Loosdorfer nutzen und erzielte mit einem scharfen Schuss das 1:0. Die Stimmung im Stadion erreichte einen ersten Höhepunkt.

Kematen schlägt in der Schlussphase zu

ASK Kematen ließ sich jedoch nicht entmutigen und suchte weiterhin nach Möglichkeiten, ins Spiel zurückzufinden. Martin Eimer und Martin Hubert schufen einige gefährliche Momente, die jedoch entweder in Abseitspositionen endeten oder knapp das Ziel verfehlten. Die zweite Hälfte des Spiels war geprägt von einem offeneren Schlagabtausch, bei dem beide Teams Chancen kreierten, aber zunächst keinen Erfolg hatten.

Unglaublich aber wahr! Tobias Haider spielt denn Pass quer und Hubert netzt zum verdienten 1:1 ein. Hichris, Ticker-Reporter

Erst in der 86. Minute gelang es Martin Hubert nach einem Querpass von Tobias Haider, den Ausgleich zum 1:1 zu erzielen, was den Gästeanhang jubeln ließ. Nur zwei Minuten später, in der 88. Minute, sorgte Martin Janecka mit einer spektakulären Aktion und einem glänzenden Abschluss für die Führung der Kematen. Dieser Doppelschlag innerhalb kürzester Zeit drehte das Spiel komplett.

In der hektischen Schlussphase, in der vier Minuten Nachspielzeit angekündigt wurden, kämpfte Loosdorf verzweifelt um den Ausgleich. Es gab noch einige Freistöße und einen Eckball für die Heimmannschaft, doch der entscheidende Treffer blieb aus. Letztlich pfiff der Schiedsrichter das Spiel ab und besiegelte den 2:1-Sieg für ASK Kematen.

Der ASK Loosdorf zeigte eine starke erste Halbzeit, konnte aber die Führung nicht über die Zeit retten, während ASK Kematen Geduld bewies und in den entscheidenden Momenten zuschlug, um einen wichtigen Sieg in der Meisterschaft zu erringen.

Gebietsliga West: Loosdorf : Kematen - 1:2 (1:0)

88 Martin Janecka 1:2

87 Martin Hubert 1:1

33 Valentin Rülling 1:0

