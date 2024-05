Spannung bis zur letzten Minute: SCU Wallsee und SVU Mauer-Öhling trennen sich 2:2

Spielberichte

Details Montag, 20. Mai 2024 02:10

In einem dramatischen Match der 23. Runde in der Gebietsliga West trennten sich der SCU Wallsee und der SVU Mauer-Öhling mit einem 2:2-Unentschieden. Das Spiel bot eine Achterbahn der Emotionen und hielt die Zuschauer bis zur letzten Sekunde in Atem.

Erste Halbzeit: Frühe Führung und prompter Ausgleich

Bereits in der 13. Minute setzten die Hausherren vom SCU Wallsee ein deutliches Zeichen. Asim Zec, der sich den Ball nach einem präzisen Mittelfeldpass erkämpfte, sprintete auf das Tor der Gäste zu und überwand den Torhüter mit einem scharfen Schuss zur 1:0 Führung. Der SVU Mauer-Öhling ließ sich jedoch nicht lange bitten und reagierte prompt. In der 21. Minute führte ein Freistoß von Zarl zu einer unglücklichen Situation für Milan Samardzic vom SCU, der den Ball ins eigene Netz lenkte – Ausgleich zum 1:1, ein unglückliches Eigentor, das die Gäste wieder ins Spiel brachte.

Die Partie blieb im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit hart umkämpft, wobei beide Teams weitere Chancen kreierten, jedoch ohne diese in weitere Tore umzumünzen.

Spannende zweite Halbzeit mit spätem Ausgleich

Nach dem Seitenwechsel erhöhte der SCU Wallsee den Druck und wurde in der 64. Minute belohnt. Asim Zec, der bereits den Führungstreffer erzielt hatte, war erneut zur Stelle. Diesmal profitierte er von einem Handspiel im Strafraum der Gäste und brachte sein Team mit 2:1 in Führung. Die Freude bei den Fans war deutlich spürbar, doch das Spiel war noch lange nicht entschieden.

Trotz einiger hitziger Diskussionen und einer gelben Karte für Lukas Sonnleitner vom SCU wegen Meckerns, blieb die Partie offen. Der SVU Mauer-Öhling, getrieben von der Möglichkeit eines Punktgewinns, warf alles nach vorne und wurde in der 90. Minute belohnt. Michael Mistelbauer erzielte nach einem gekonnten Spielzug den Ausgleich zum 2:2. Sein Tor in der Schlussminute sicherte den Gästen einen hart erkämpften Punkt und sorgte für Jubel unter den mitgereisten Fans.

Als der Schiedsrichter das Spiel nach 91 Minuten abpfiff, war die Erleichterung auf beiden Seiten spürbar. Beide Teams hatten gekämpft und letztendlich gerechterweise jeweils einen Punkt aus dieser Begegnung mitgenommen. Ein Spiel, das die Fans sicherlich noch lange in Erinnerung behalten werden, bot es doch Spannung bis zur letzten Sekunde und bewies einmal mehr, warum Fußball als die schönste Nebensache der Welt gilt.

Gebietsliga West: Wallsee : Mauer-Öhling - 2:2 (1:1)

92 Michael Mistelbauer 2:2

64 Asim Zec 2:1

21 Eigentor durch Milan Samardzic 1:1

13 Asim Zec 1:0

