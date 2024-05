Blindenmarkt setzt sich im Heimspiel gegen Wallsee durch

Spielberichte

Details Samstag, 25. Mai 2024 02:02

In einer spannenden Begegnung der 24. Runde der Gebietsliga West sicherte sich der SV Union Raika Blindenmarkt einen verdienten 3:1-Sieg gegen den SCU Wallsee. Trotz einer hart umkämpften Partie konnte Blindenmarkt die entscheidenden Momente für sich entscheiden und die wichtigen drei Punkte zu Hause behalten.

Eröffnungstreffer bringt Blindenmarkt in Führung

Das Spiel begann energiegeladen mit Chancen auf beiden Seiten.

1. Chance durch Fehringer der steil auf der linken Seite geschickt wird. Sein Stangelpass erreicht Zec aber nicht. Der Tormann ganz sicher (3.). Hansfriedrich, Ticker-Reporter

Der erste bedeutende Moment des Spiels ereignete sich in der 41. Minute, als Jonas Schneider für Blindenmarkt nach einer chaotischen Situation im Strafraum das 1:0 erzielte. Dieses Tor gab den Gastgebern deutlich Auftrieb, während Wallsee sich bemühte, den Rückstand vor der Halbzeitpause noch auszugleichen. Trotz einiger vielversprechender Angriffe blieb es jedoch bei der Führung für die Blindenmarkter.

Super Pass von Huber auf Zec, der lässt den Verteidiger stehen und schießt am linken Kreuz vorbei (54.). Hansfriedrich, Ticker-Reporter

Die zweite Halbzeit startete mit einem energischen SCU Wallsee, der den Ausgleich suchte. Ihre Bemühungen wurden in der 58. Minute belohnt, als Thomas Fehringer mit einem präzisen Schuss das 1:1 markierte. Dieses Tor schien das Spiel zu seinen Gunsten zu wenden, doch Blindenmarkt antwortete schnell.

Blindenmarkt nimmt das Heft in die Hand

Nach dem Ausgleichstreffer drückte Blindenmarkt auf das Tempo und übernahm wieder die Kontrolle über das Spiel. Patrick Sura bewies seine Torjägerqualitäten, indem er in der 73. Minute mit einem scharfen Schuss aus 20 Metern zum 2:1 traf. Dieses Tor brachte nicht nur die Führung zurück, sondern auch das Selbstvertrauen in das Spiel der Blindenmarkter.

Die Nr. 10 mit dem nächsten Kopfball doch diesmal knapp am Gehäuse vorbei (84.)! Hansfriedrich, Ticker-Reporter

Die letzte Phase des Spiels wurde von intensiven Bemühungen Wallsees geprägt, den Ausgleich zu erzielen. Jedoch stand die Defensive von Blindenmarkt sicher, und die Versuche von Wallsee fruchteten nicht. In der Nachspielzeit, genau in der 90. Minute, sorgte erneut Patrick Sura mit einem beeindruckenden Tor für die endgültige Entscheidung. Mit einem klugen Lauf hinter die Abwehrlinie gelang ihm ein weiterer Treffer zum 3:1, was das Spiel praktisch entschied.

Die letzten Minuten verstrichen ohne größere Vorfälle, und Blindenmarkt konnte nach dem Schlusspfiff einen verdienten Sieg feiern. Mit diesem Ergebnis stärken sie ihre Position in der Liga, während Wallsee die Enttäuschung verdauen muss und sich auf die kommenden Spiele vorbereiten wird.

Der Sieg von Blindenmarkt zeigt, wie entscheidend Effizienz und taktische Disziplin in kritischen Spielphasen sein können. Mit einer soliden Teamleistung und einer herausragenden individuellen Leistung von Patrick Sura konnte Blindenmarkt drei wichtige Punkte zu Hause behalten.

Gebietsliga West: Blindenmarkt : Wallsee - 3:1 (1:0)

94 Patrick Sura 3:1

73 Patrick Sura 2:1

58 Thomas Fehringer 1:1

41 Jonas Schneider 1:0

