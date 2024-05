Sieg für USV Oed/Zeillern in einem dramatischen Finish gegen Waidhofen

Spielberichte

Details Sonntag, 26. Mai 2024 02:15

Im mit Spannung erwarteten Match der 24. Runde in der Gebietsliga West setzte sich USV Oed/Zeillern mit einem knappen 2:1 gegen SG Waidhofen durch. Das Spiel, das in den letzten Minuten eine dramatische Wendung nahm, zeigte Fußball von seiner aufregendsten Seite. Der Sieg beförderte den Union Sportverein Oed/Zeillern an die Spitze der Tabelle und verstärkte ihre Ambitionen auf die Meisterschaft.

Ein aufregender Start und eine rasche Antwort

Der Anstoß im Spiel zwischen dem USV Oed/Zeillern und der SG Waidhofen fand unter hohen Erwartungen statt. Schon in den ersten Minuten zeigte sich, dass beide Teams gewillt waren, kein Blatt vor den Mund zu nehmen. Die Gäste eröffneten die Partie mit einer gefährlichen Freistoßchance in der 2. Minute, doch der Torhüter der Heimmannschaft, Fabian Spindler, war auf der Hut. Der Druck der Gastmannschaft hielt an, doch in der 15. Minute schlug der USV Oed/Zeillern zurück. Eine perfekte Flanke von Leo Zefi fand den Kopf von Nikola Zec, der den Ball zur 1:0 Führung ins Netz köpfte.

Zwei Hundertprozentige von Oed im Strafraum nach einem Corner! Vielleicht ist es gar nicht Hartig sondern Manuel Neuer?? Der Waidhofner Schlussmann mit zwei überragenden Paraden (17.). Abseitsfalle 2.Nordost, Ticker-Reporter

Die Freude auf Seiten der Heimmannschaft währte jedoch nicht lange. In der 41. Minute glich Philipp Zulechner für SG Waidhofen aus, indem er geschickt die Abwehr umspielte und den Ball aus zehn Metern ins Netz hämmerte. Das Spiel ging mit einem gerechten 1:1 in die Pause.

Die Mannschaften gehen mit 1:1 in die Kabinen. Aufgrund der Möglichkeiten empfinde ich das Ergebnis für leistungsgerecht. Spannendes und rassiges Match! Mal sehen wer im zweiten Abschnitt überzeugt. Abseitsfalle 2.Nordost, Ticker-Reporter

Dramatische Schlussphase bringt Entscheidung

Nach der Pause suchten beide Teams nach der Führung. Die Partie blieb umkämpft und intensiv, wobeisich beide Seiten Chancen erarbeiteten, jedoch zunächst keinen Erfolg verbuchen konnten.

Im zweiten Abschnitt wirken beide Mannschaften etwas nervös! Unnötige Ballverluste und nicht sauber zu Ende gespielte Angriffe. Abseitsfalle 2.Nordost, Ticker-Reporter

Die Entscheidung fiel schließlich in der 79. Minute. Ein schwerwiegender Fehler im Aufbauspiel der Waidhofner führte zu einem Konter des USV Oed/Zeillern. Leo Zefi, der bereits den ersten Treffer vorbereitet hatte, nutzte diese Gelegenheit und erzielte mit einem präzisen Schuss ins linke untere Eck das 2:1.

Nur noch hohe Bälle in den Schlussminuten! Abseitsfalle 2.Nordost, Ticker-Reporter

In den letzten Minuten des Spiels versuchte SG Waidhofen verzweifelt den Ausgleich zu erzielen, setzte auf lange Bälle und erhöhte den Druck, doch die Defensive des USV Oed/Zeillern hielt stand. Das Spiel endete schließlich mit einem hart umkämpften 2:1 Sieg für die Heimmannschaft, die damit ihre Position als Tabellenführer festigte.

Die Partie zeigte eindrucksvoll, wie engagiert und entschlossen der Union Sportverein Oed/Zeillern auf dem Spielfeld agiert und wie schwierig es ist, gegen ein so gut organisiertes Team Punkte zu gewinnen. Der späte Siegtreffer von Zefi unterstrich seine herausragende Leistung und war ein würdiger Abschluss eines aufregenden Fußballnachmittags.

Gebietsliga West: Oed/Z. : SG Waidhofen - 2:1 (1:1)

79 Leo Zefi 2:1

41 Philipp Zulechner 1:1

15 Nikola Zec 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.