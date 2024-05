"Big Points" für Schönfeld: Thaqi entscheidet Schlagabtausch gegen Euratsfeld

Spielberichte

In einer nervenaufreibenden Partie der 24. Runde der Gebietsliga West (NÖ) drehte ATSV Schönfeld/T. ein hart umkämpftes Spiel gegen SCU Euratsfeld und sicherte sich mit einem 3:2 einen enorm wichtigen Sieg im Kampf um den Klassenerhalt. Der Heimverein zeigte eine beeindruckende Moral und drehte einen Rückstand in den letzten Minuten in einen Sieg um.

Blitzstart und hart umkämpfte erste Halbzeit

Die Partie begann mit einem Paukenschlag, als SCU Euratsfelds Hammerl Kevin bereits in der ersten Spielminute nach einem blitzschnellen Angriff das 1:0 erzielte. Euratsfeld dominierte die Anfangsphasen und setzte Schönfeld kontinuierlich unter Druck, zeigte sich bissiger und entschlossener in den Zweikämpfen. Die Schönfelder hingegen wirkten anfangs etwas unkonzentriert, kämpften sich jedoch im Verlauf der ersten Halbzeit zurück ins Spiel. Trotz einiger guter Chancen gelang es ihnen nicht, den Ausgleich zu erzielen, und so ging es mit einem knappen Vorsprung für die Gäste in die Halbzeitpause.

Wetterkapriolen und eine dramatische Schlussphase

Nach dem Seitenwechsel intensivierte sich das Spielgeschehen unter einsetzendem Starkregen, der das Spielfeld in eine wahre Rutschpartie verwandelte. Schönfeld kam entschlossener aus der Kabine und drängte auf den Ausgleich, der schließlich in der 59. Minute durch Keserovic Esad nach einem Elfmeter fiel. 20 Minuten später ging Schönfeld durch Thaqi Gazmend erstmals in Führung, doch die Freude währte nicht lange. Euratsfelds Jannik Peham glich in der 90. Minute mit einem präzisen Kopfballtreffer zum 2:2 aus, was das Spiel noch einmal völlig offen gestaltete.

Doch die dramatische Wendung folgte unmittelbar. Nur Sekunden nach dem Ausgleich brachte ein weiterer Angriff der Schönfelder den entscheidenden Moment: Thaqi Gazmend, der bereits zuvor das 2:1 erzielt hatte, stand erneut goldrichtig und markierte in der Nachspielzeit den umjubelten 3:2-Endstand. Diese späte Führung ließ der ATSV Schönfeld/T. nicht mehr aus der Hand und sicherte sich so drei enorm wichtige Punkte im Abstiegskampf.

