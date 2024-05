Last-Minute-Treffer beschert SVU Mauer-Öhling drei wichtige Punkte

Spielberichte

Details Donnerstag, 30. Mai 2024 20:49

In einem intensiven Abstiegsderby in der Gebietsliga West zwischen dem SCU Euratsfeld und dem SVU Mauer-Öhling setzten sich am Ende die Gäste knapp mit 2:1 durch. Die Begegnung bot den Zuschauern im Hochkogelstadion viele aufregende Momente. Während Mauer-Öhling die erste Halbzeit dominierte und verdient in Führung ging, kämpften sich die Euratsfelder in der zweiten Hälfte zurück ins Spiel, um am Ende aber doch den Kürzeren zu ziehen.

Andjelkovic bringt Gäste in Front

Das Spiel begann mit einem leichten Übergewicht für die Gäste. Bereits in den ersten Minuten zeigte der Sportverein Union Mauer-Öhling eine aggressive Spielweise und erarbeitete sich die ersten Chancen. In der 8. Minute kam Gregor Schuller über die linke Seite und erzielte fast den ersten Treffer, doch die Euratsfelder Abwehr klärte zur Ecke. Die Hausherren wirkten in der Anfangsphase unsicher und machten viele individuelle Fehler, was Mauer-Öhling in die Karten spielte.

Der erste richtige Aufreger kam in der 14. Minute, als Schuller einen gefährlichen Freistoß trat, den Bojan Andjelkovic beinahe verwertete. Doch das erste Tor ließ noch auf sich warten. In der 31. Minute war es schließlich soweit: Andjelkovic brachte Mauer-Öhling mit einem sauber verwandelten Freistoß aus 18 Metern in Führung. Die Euratsfelder konnten sich bis zur Halbzeitpause nicht nennenswert in Szene setzen, und so ging es mit einer verdienten Führung der Gäste in die Kabinen.

Euratsfeld kämpft sich zurück - Entscheidung in Minute 90

Die zweite Halbzeit begann mit neuen Hoffnungen für Euratsfeld. Die Mannschaft kam motiviert aus der Kabine und übernahm zunehmend die Kontrolle über das Spielgeschehen. In der 58. Minute gelang den Hausherren dann der verdiente Ausgleich: Lukas Lueger nutzte eine Flanke nach einem Foul geschickt aus und schob den Ball zum 1:1 in die Maschen. Das Hochkogelstadion bebte und die Fans hofften auf die Wende.

Doch Mauer-Öhling gab ließ sich davon nicht beirren. In der 83. Minute erzielte Lukas Wöran das vermeintliche 1:2, doch der Treffer wurde wegen Abseits nicht anerkannt. Nur sechs Minuten später die Entscheidung: Ein missglückter Freistoß der Euratsfelder führte zu einem schnellen Konter der Gäste. Tobias Hochstrasser nahm einen Steilpass gekonnt an und verwandelte eiskalt zum 2:1 für Mauer-Öhling. Die Gäste hatten ihre Chance genutzt und die Euratsfelder mussten erneut einem Rückstand hinterherlaufen.

Trotz intensiver Bemühungen und einer letzten großen Chance für Simon Haag in der 90. Minute, die jedoch zu schwach ausfiel, konnte der SCU Euratsfeld den Ausgleich nicht erzielen. Mauer-Öhling verteidigte den Vorsprung bis zum Schlusspfiff und feierte einen wichtigen Sieg im Abstiegskampf.

Dieser Spielbericht wurde vom Live-Ticker-Reporter maxwogna mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal freigegeben bzw. bearbeitet.

