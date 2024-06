Dramatischer Last-Minute-Sieg für TSV Grein gegen ASK Loosdorf

Spielberichte

Details Samstag, 01. Juni 2024 01:32

In einem packenden Duell zwischen dem ASK Loosdorf und dem TSV Grein setzte sich der Turn- und Sportverein Meisl Grein mit einem knappen 3:2-Sieg durch. Die Partie in der 25. Runde der Gebietsliga West bot den Zuschauern zahlreiche Highlights, darunter fünf Tore und ein Last-Minute-Siegtreffer. Beide Mannschaften zeigten sich kämpferisch und lieferten sich ein spannendes Spiel, das bis zur letzten Minute offen blieb.

Frühe Führung und Ausgleich

Von Beginn an war klar, dass es ein intensives Spiel werden würde. Bereits in der zweiten Minute setzte der TSV Grein den ersten Warnschuss ab, der allerdings noch keinen Erfolg brachte. Der starke Regen erschwerte den Spielern zusätzlich das Leben. Dennoch ließ sich der ASK Loosdorf nicht beirren und ging in der 12. Minute in Führung. Valentin Rülling nutzte eine Lücke in der Greiner Abwehr und erzielte das 1:0 für die Loosdorfer. Ein Traumstart für die Heimmannschaft.

Die Antwort der Greiner ließ nicht lange auf sich warten. In der 15. Minute musste Mario Temper verletzungsbedingt ausgewechselt werden, für ihn kam Felix Pils ins Spiel. Dieser Wechsel brachte neuen Schwung in die Offensive des TSV Grein. In der 25. Minute war es schließlich David Mistelbauer, der den Ausgleich zum 1:1 erzielte. Ein wichtiger Treffer für die Greiner, die damit das Spiel wieder offen gestalteten.

Spannung vor der Halbzeit

Doch der ASK Loosdorf zeigte sich wenig beeindruckt und schlug in der 33. Minute zurück. Fabian Haberl sorgte mit seinem Treffer zum 2:1 für erneute Jubelstürme bei den Heimfans. Die Loosdorfer Offensive präsentierte sich in dieser Phase des Spiels sehr gefährlich und stellte die Greiner Abwehr vor große Probleme.

Tolles Tor der Gäste. Weiter Auswurf vom Tormann - Traumflanke von der rechten Seite - Ausgleich! Fußballprofessor, Ticker-Reporter

Die Freude über die Führung währte jedoch nicht lange. In der 40. Minute gelang dem TSV Grein der erneute Ausgleich. Nach einem weiten Auswurf des Torwarts und einer Traumflanke von der rechten Seite war es Marcel Tenschert, der den Ball zum 2:2 in die Maschen beförderte. Ein perfekt herausgespieltes Tor, das den Spielstand zur Halbzeit wieder ausglich.

Das Spiel ausgeglichen. Loosdorfs Offensive immer wieder gefährlich - Greins Akteure ebenso bemüht und immer wieder mit guten bis sehr guten Spielzügen. Fußballprofessor, Ticker-Reporter

Entscheidung in letzter Minute

Nach dem Seitenwechsel blieb das Spiel weiterhin spannend und ausgeglichen. Beide Teams hatten ihre Chancen, doch weder der ASK Loosdorf noch der TSV Grein konnten zunächst den entscheidenden Treffer landen. In der 62. Minute vergab Greins Rapolter eine große Möglichkeit, als er völlig alleine vor dem Loosdorfer Schlussmann auftauchte, aber nicht traf.

Auch die Loosdorfer ließen einige gute Chancen ungenutzt. In der 77. Minute vergab ein Angreifer der Heimmannschaft völlig freistehend aus wenigen Metern per Kopf. Die Spannung war greifbar, und es war klar, dass das nächste Tor entscheidend sein würde.

Diese Entscheidung fiel schließlich in der 90. Minute. Paul Klammer wurde zum Matchwinner für den TSV Grein, als er den Ball zum 3:2 im Tor der Loosdorfer versenkte. Ein dramatisches Ende für eine packende Partie. Die Nachspielzeit von einer Minute reichte dem ASK Loosdorf nicht mehr, um zurückzuschlagen, und so endete das Spiel mit einem 3:2-Sieg für den TSV Grein.

Das Duell zwischen dem ASK Loosdorf und dem TSV Grein zeigte einmal mehr die Faszination des Fußballs. Beide Teams boten eine beeindruckende Leistung, doch am Ende hatten die Greiner das glücklichere Ende für sich.

Gebietsliga West: Loosdorf : TSV Grein - 2:3 (2:2)

91 Paul Klammer 2:3

40 Marcel Tenschert 2:2

33 Fabian Haberl 2:1

25 David Mistelbauer 1:1

12 Valentin Rülling 1:0

