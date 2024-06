Packendes Unentschieden zwischen SKU Amstetten Amateuren und ATSV Schönfeld/T.

Spielberichte

Details Samstag, 01. Juni 2024 01:36

In der 25. Runde der Gebietsliga West lieferten sich die SKU Amstetten Amateure und der ATSV Schönfeld/T. ein spannendes Duell, das letztendlich mit einem 2:2-Unentschieden endete. Nach einer torlosen ersten Halbzeit nahm das Spiel im zweiten Durchgang richtig Fahrt auf, wobei beide Mannschaften bis zur letzten Minute kämpften und das Publikum mit insgesamt vier Toren belohnten.

Ein torloser erster Durchgang

Der Anpfiff ertönte und die SKU Amstetten Amateure sowie der ATSV Schönfeld/T. starteten in das mit Spannung erwartete Duell. Beide Mannschaften begannen vorsichtig, wobei keine der beiden Seiten in der Lage war, die gegnerische Abwehr ernsthaft zu gefährden. Es war eine Halbzeit geprägt von taktischem Spiel und wenigen Torchancen, sodass die Zuschauer bis zur Pause keine Treffer zu sehen bekamen. Die Abwehrreihen standen stabil und ließen kaum nennenswerte Aktionen zu.

Torreiches Spektakel in der zweiten Halbzeit

Nach der Halbzeitpause änderte sich das Bild. In der 49. Minute brach Lukas Henikl den Bann und brachte die SKU Amstetten Amateure mit einem präzisen Schuss mit 1:0 in Führung. Die Gastgeber nutzten dabei einen Moment der Unachtsamkeit in der Abwehr der Schönfelder aus. Der Treffer setzte den ATSV Schönfeld/T. unter Druck, der nun gezwungen war, offensiver zu agieren.

Die Bemühungen der Schönfelder zahlten sich in der 83. Minute aus, als Philip Grubmüller zum 1:1-Ausgleich traf. Das Spiel nahm weiter an Intensität zu und nur eine Minute später, in der 84. Minute, antwortete Marcel Moschinger für die SKU Amstetten Amateure und stellte die Führung mit einem sehenswerten Treffer zum 2:1 wieder her.

Die Dramatik des Spiels erreichte ihren Höhepunkt, als in der 90. Minute Rene Reiter für den ATSV Schönfeld/T. zum 2:2-Ausgleich traf. Die Mannschaft aus Schönfeld zeigte großen Kampfgeist und belohnte sich in letzter Sekunde mit einem Punkt. Trotz der Gelb-Roten Karte für Edison Thaqi vom ATSV Schönfeld/T. kurz vor Spielende, gelang es den Gästen, das Unentschieden über die Zeit zu bringen.

Nach 94 intensiven Minuten endete das Spiel mit einem gerechten 2:2-Unentschieden. Beide Mannschaften zeigten eine beeindruckende Leistung, insbesondere in der zweiten Halbzeit, und sorgten für ein spannendes und unterhaltsames Spiel, das die Zuschauer sicherlich nicht so schnell vergessen werden.

Gebietsliga West: Amstetten Amateure : Schönfeld/T. - 2:2 (0:0)

91 Rene Reiter 2:2

84 Marcel Moschinger 2:1

83 Philip Grubmüller 1:1

49 Lukas Henikl 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.