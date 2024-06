SC Hainfeld Triumphiert: 8:0-Sieg gegen Blindenmarkt

Spielberichte

Details Samstag, 01. Juni 2024 01:46

In einem beeindruckenden Match in der 25. Runde der Gebietsliga West ließ der SC Hainfeld dem Gegner, dem Sportverein Union Blindenmarkt, keine Chance und sicherte sich einen überwältigenden 8:0-Sieg. Die Hainfelder dominierten das Spiel von Anfang bis Ende und zeigten eine exzellente Mannschaftsleistung, die den Fans sicherlich lange in Erinnerung bleiben wird.

Blitzstart und dominanter erster Durchgang

Der SC Hainfeld machte von Beginn an klar, dass sie die drei Punkte unbedingt holen wollten. Bereits in der siebten Minute fiel das erste Tor der Partie. Florian Daxböck traf zum 1:0 und setzte damit den Ton für den Rest des Spiels. Die frühe Führung gab den Hainfeldern Selbstvertrauen und sie setzten die Gäste aus Blindenmarkt weiter unter Druck.

In der 30. Minute erhöhte Horen Sarikyan auf 2:0. Mit einem schönen Schuss ins Netz ließ er dem gegnerischen Torhüter keine Chance. Marcel Varsanyi war der nächste auf der Torschützenliste, als er in der 36. Minute das 3:0 erzielte. Kurz vor dem Halbzeitpfiff legte Varsanyi noch einmal nach und stellte den Halbzeitstand von 4:0 her.

Weiteres Torfestival in der zweiten Halbzeit

Nach dem Seitenwechsel änderte sich das Bild auf dem Spielfeld kaum. Der SC Hainfeld blieb dominant und setzte die Blindenmarkter Abwehr weiter unter Druck. Bereits in der 54. Minute erhöhte Horen Sarikyan mit seinem dritten Treffer des Tages auf 5:0. Sarikyan war in dieser Partie kaum zu stoppen und zeigte eine herausragende Leistung.

Die Hainfelder ruhten sich auf ihrem Vorsprung nicht aus und setzten ihre Offensivbemühungen fort. Elvis Bozicevic trug sich in der 68. Minute ebenfalls in die Torschützenliste ein und erhöhte auf 6:0. Die Blindenmarkter hatten dem nichts entgegenzusetzen und mussten weitere Gegentreffer hinnehmen.

In der 70. Minute war es wieder Sarikyan, der seinen vierten Treffer erzielte und auf 7:0 erhöhte. Zwei Minuten später, in der 72. Minute, stellte Sarikyan dann den Endstand von 8:0 her. Mit diesem Tor krönte er seine herausragende Leistung an diesem Tag.

Die restlichen Minuten des Spiels vergingen ohne weitere nennenswerte Ereignisse. Der SC Hainfeld ließ den Ball gekonnt laufen und wartete auf den Schlusspfiff. In der 95. Minute war es dann soweit: Der Schiedsrichter beendete das Spiel und die Hainfelder durften ihren verdienten Sieg feiern.

Mit diesem Sieg festigt der SC Hainfeld seine Position in der Gebietsliga West und zeigt, dass sie in dieser Saison ein ernstzunehmender Gegner waren. Die Blindenmarkter hingegen müssen sich nach dieser deutlichen Niederlage neu sortieren und ihre Fehler analysieren, um in der letzten Runde wieder erfolgreich zu sein.

Gebietsliga West: Hainfeld : Blindenmarkt - 8:0 (4:0)

72 Horen Sarikyan 8:0

70 Horen Sarikyan 7:0

68 Elvis Bozicevic 6:0

54 Horen Sarikyan 5:0

44 Marcel Varsanyi 4:0

36 Marcel Varsanyi 3:0

30 Horen Sarikyan 2:0

7 Florian Daxböck 1:0

