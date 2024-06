SV Oberndorf und ASV Statzendorf trennen sich torlos unentschieden

Spielberichte

In einer von schwierigen Platzbedingungen geprägten Partie trennten sich der SV Oberndorf und der ASV Statzendorf mit einem 0:0-Unentschieden. Trotz einiger vielversprechender Chancen auf beiden Seiten gelang es keinem der beiden Teams, den Ball im Netz unterzubringen. Vor allem der nasse Rasen machte den Spielern zu schaffen und verhinderte oftmals präzise Abschlüsse. Am Ende war es eine gerechte Punkteteilung in der 25. Runde der Gebietsliga West (NÖ).

Schwieriger Start für beide Teams - kein Tore in Akt eins

Das Spiel begann mit einem vielversprechenden Angriff der Gäste aus Statzendorf in der dritten Minute, der jedoch noch keine große Gefahr für das Tor der Oberndorfer darstellte. Die Heimmannschaft zeigte sich bald darauf aktiver und dominierte das Spielgeschehen, was in der 12. Minute durch einen Abschluss von Biber zum Ausdruck kam, der jedoch keine Gefahr für den Torwart Felix Hahn bedeutete.

Nur zwei Minuten später hatte Biber die erste hundertprozentige Chance des Spiels, als er nach einem präzisen Pass vom Elfmeterpunkt aus knapp am linken Pfosten vorbeizielte. Fabian Hebenstreit versuchte es in der 18. Minute mit einem Distanzschuss, der das Tor nur knapp verfehlte.

Die Oberndorfer machten weiter Druck und kamen in der 21. Minute zu einer weiteren großen Chance, als Felix Hahn ein Solo von Penzenauer über die Latte parierte. Trotz der schwierigen Bedingungen zeigte sich der SV Oberndorf als die bessere Mannschaft, während Statzendorf sich noch schwer tat, ins Spiel zu finden.

Chancen auf beiden Seiten in der zweiten Halbzeit - Torerfolg bleibt aus

Auch in der zweiten Halbzeit blieb das Spiel spannend, ohne dass eine der Mannschaften wirklich die Oberhand gewinnen konnte. Kurz nach Wiederanpfiff versuchte es Vanek von Statzendorf mit einem Schuss aus der Distanz, der jedoch knapp über das rechte Kreuzeck flog.

Dann klärte Graf einen schnellen, nassen Ball zur Ecke, bevor Vanek kurz darauf erneut sein Glück versuchte, jedoch erneut knapp scheiterte. Auch die Gäste hatten eine gute Gelegenheit, als ein schnell ausgeführter Freistoß auf Kerzig gespielt wurde, der nasse Ball jedoch ins Aus sprang.

Die Partie blieb weiterhin ausgeglichen, wobei beide Mannschaften Chancen hatten, in Führung zu gehen. In der 60. Minute klärte die Abwehr von Statzendorf einen scharfen Pass der Oberndorfer in den Strafraum auf der Linie. Nur zwei Minuten später folgte eine Flanke von Glinz, die jedoch keinen Abnehmer fand.

Statzendorf kam in der 69. Minute durch Richard Vanek erneut zu einer Gelegenheit, doch sein Distanzschuss flog über den Kasten. In der Schlussphase des Spiels erhöhte Statzendorf den Druck, aber weder Prischink in der 85. Minute noch sein Kopfball nach einem Freistoß in der 88. Minute konnten den gut aufgelegten Hahn im Tor der Oberndorfer überwinden.

In der letzten Spielminute hatte Glinz für den SV Oberndorf die Möglichkeit zum entscheidenden Treffer, rutschte jedoch beim Schussversuch aus, was die letzte Chance des Spiels zunichtemachte. Schließlich endete die Partie nach 96 Minuten ohne Tore, ein Ergebnis, das dem Spielverlauf gerecht wurde.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Stadionsprecher1 (18966 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Stadionsprecher1 mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal freigegeben bzw. bearbeitet.