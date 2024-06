Erfolg für den SC Hainfeld gegen die SG Waidhofen

Spielberichte

Im mit Spannung erwarteten Aufeinandertreffen zwischen der SG Waidhofen und dem SC Hainfeld in der Gebietsliga West setzte sich der Sportclub Hainfeld überraschend mit 4:1 durch. Trotz einer starken ersten Halbzeit der Spielgemeinschaft SC/FC Waidhofen/Ybbs, in der keine Tore fielen, gelang es den Hainfeldern, in der zweiten Halbzeit das Spiel für sich zu entscheiden. Insbesondere Horen Sarikyan und Tatul Sarikyan machten den Unterschied und führten ihr Team zum Sieg.

Torlose erste Halbzeit

Die Partie begann mit einem hohen Maß an Spannung, sowohl auf als auch neben dem Platz.

Die erste Chance für den SG, Berti mit einem knappen Kopfball neben das Tor. Max.Frhwld, Ticker-Reporter

Bereits in der ersten Minute gab es den Anpfiff und die SG Waidhofen zeigte früh ihren Willen, das Spiel zu dominieren. In der vierten Minute hatte Berthold Teufl die erste Chance, sein Kopfball ging jedoch knapp neben das Tor. Die Gastgeber drückten weiter, wobei Nico Zellhofer in der 16. Minute eine weitere Möglichkeit hatte, die jedoch ebenfalls ungenutzt blieb und fast in den Wolken endete.

Schöne Zauberkombi von Atteneder und Engleder, Engerl verfehlt leider das Tor um ein paar Zentimeter (28.). Weiter so Jungs! Max.Frhwld, Ticker-Reporter

Die Gäste aus Hainfeld kamen in der 32. Minute zu ihrer ersten nennenswerten Chance, die jedoch über das Tor ging. Das Spiel war in dieser Phase von starken Zweikämpfen und defensiver Stabilität auf beiden Seiten geprägt. In der 41. Minute zeigte Nico ein unglaubliches Tackle, das die Heimfans jubeln ließ. Trotz mehrerer Angriffsversuche endete die erste Halbzeit torlos.

Torreiche zweite Halbzeit

Die zweite Halbzeit begann mit einer starken Aktion des SC Hainfeld. In der 51. Minute erzielte Miodrag Jovanovic das 1:0 für die Gäste, was für eine erste Schockwelle bei den Heimfans sorgte. Doch die SG Waidhofen ließ sich nicht entmutigen und kämpfte weiter. Ihre Bemühungen wurden in der 59. Minute belohnt, als Rene Spring den Ausgleich zum 1:1 erzielte. Der Jubel war groß, doch die Freude währte nur kurz.

Bereits in der 67. Minute gelang es Tatul Sarikyan, den SC Hainfeld wieder in Führung zu bringen. Seine provozierende Jubelgeste sorgte für Aufregung auf den Rängen. Das Spiel wurde zunehmend hitziger, und die Gastgeber setzten alles daran, den erneuten Ausgleich zu erzielen. Eine große Chance bot sich in der 72. Minute, als Zenkl eine präzise Flanke auf Fehringer brachte, der jedoch den Ball über das Tor setzte.

Leider noch ein Treffer per Kopf nach Freistoß, doppelter Torschütze mit der Nummer 10. Max.Frhwld, Ticker-Reporter

Statt des Ausgleichs fiel jedoch das 3:1 für den SC Hainfeld. Erneut war es Horen Sarikyan, der in der 72. Minute traf und somit einen komfortablen Vorsprung für die Gäste herstellte. Die Hainfelder ließen sich die Führung nicht mehr nehmen und machten in der 89. Minute mit einem weiteren Treffer durch Horen Sarikyan den 4:1-Endstand perfekt.

Mit diesem Ergebnis endet eine spannende Partie, in der die Hainfelder ihre Chancen besser nutzten und letztendlich als verdienter Sieger vom Platz gingen. Die SG Waidhofen wird aus den Fehlern dieses Spiels lernen müssen.

Gebietsliga West: SG Waidhofen : Hainfeld - 1:4 (0:0)

89 Horen Sarikyan 1:4

72 Horen Sarikyan 1:3

67 Tatul Sarikyan 1:2

59 Rene Spring 1:1

51 Miodrag Jovanovic 0:1

