SV Oberndorf triumphiert über TSV Grein im letzten Saisonspiel

Spielberichte

Details Samstag, 08. Juni 2024 01:58

Im letzten Spiel der Saison setzte sich der SV Reifen Weichberger Oberndorf mit einem 2:0-Sieg gegen den TSV Meisl Grein durch. Die Partie in der 26. Runde der Gebietsliga West begann früh mit einem Tor für die Gäste und endete trotz einer gelb-roten Karte für Oberndorf ohne Tore für die Heimmannschaft. Beide Mannschaften hatten in dieser Begegnung nicht mehr viel zu verlieren, was sich auch im Spielverlauf widerspiegelte.

Blitzstart der Oberndorfer

Das Spiel begann mit dem Anpfiff um 19:30 Uhr und schon in der 11. Minute gingen die Oberndorfer in Führung. Lukas Puchegger erzielte das 1:0, allerdings war der Torschütze zu diesem Zeitpunkt nicht direkt zu sehen, da einige Zuschauer, darunter der Spielberichterstatter, noch in der Kabine waren. Das frühe Tor setzte die Greiner unter Druck, die sich bemühten, ins Spiel zurückzufinden.

Die Greiner versuchten, mit einigen Angriffen zu kontern, doch die Defensive der Oberndorfer hielt stand. In der 23. Minute war es dann erneut der SV Oberndorf, der durch Mario-Tiberiu Dragodan nach einem stark herausgespielten Konter auf 2:0 erhöhte. Diese frühe Vorentscheidung nahm den Gastgebern etwas den Wind aus den Segeln.

Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit versuchten die Greiner zwar, noch vor der Pause den Anschlusstreffer zu erzielen, doch es blieb beim 0:2. Kurz vor der Halbzeitpause gab es noch einen Kommentar von einem Zuschauer, der bemängelte, dass der Schiedsrichter auf beiden Seiten sehr kleinlich pfiff, was das Spielgeschehen ebenfalls beeinflusste.

Wöchentlich grüßt das Murmeltier - der Schiri sehr kleinlich auf beiden Seiten. Doppelbestrafung, Ticker-Reporter

Fokus auf das Bier und nicht aufs Spiel

Die zweite Halbzeit begann ähnlich wie die erste – mit viel Kampf im Mittelfeld, aber wenig echten Torchancen. Die Fans des TSV Grein schienen sich zunehmend weniger für das Spiel zu interessieren, da das Bier mehr in den Vordergrund rückte. Es herrschte eine eher ausgelassene Stimmung, die wenig mit der Anspannung eines entscheidenden Spiels zu tun hatte.

In der 70. Minute wurde es jedoch wieder spannend, als Niklas Hackner vom SV Oberndorf die Gelb-Rote Karte sah. Dies bot den Greinern die Gelegenheit, in Überzahl noch einmal Druck zu machen. Trotz dieser numerischen Überlegenheit gelang es ihnen aber nicht, das Spiel zu drehen oder auch nur einen Ehrentreffer zu erzielen. Die Defensive der Oberndorfer stand sicher und ließ kaum gefährliche Aktionen zu.

Die letzten Minuten des Spiels verliefen ereignislos, und das Geschehen auf dem Platz wirkte zunehmend lustlos. Einige Zuschauer bezeichneten das Spiel als „dreckige Partie“, was die allgemeine Stimmung gut widerspiegelte. Schließlich pfiff der Schiedsrichter nach 93 Minuten ab, und das Spiel endete mit einem klaren 2:0-Sieg für die Gäste.

Mit diesem Sieg beendete der SV Oberndorf die Saison auf dem 8. Platz, während der TSV Grein trotz der Niederlage in den Top 4 der Tabelle blieb. Der letzte Auftritt in dieser Spielzeit war somit ein versöhnlicher Abschluss für die Oberndorfer, während die Greiner trotz des Rückschlags eine erfolgreiche Rückrunde feiern konnten.

Gebietsliga West: TSV Grein : Oberndorf - 0:2 (0:2)

23 Mario-Tiberiu Dragodan 0:2

11 Lukas Puchegger 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.